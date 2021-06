El vestido ‘cut out’ de Zara que ha elegido Estela Grande y otras alternativas para que sigas la tendencia más atrevida del verano

Quizás no lo esperábamos, pero es innegable que los vestidos cut out, aquellos protagonizados por pequeñas aberturas, se han convertido en la tendencia más llamativa y potente del verano. Son originales, estilosos y también muy favorecedores, nada como estos detalles para lograr estilizar la figura. Las expertas en moda lo tienen claro, desde Amelia Bono a María Pombo o Laura Matamoros han incorporado uno o varios diseños a su armario y han demostrado su poder sobre el asfalto. ¿La última en unirse a ellas? Estela Grande.

Estela Grande con vestido cut out de Zara/ Instagram @estelagrande

La influencer, una gran fuente de inspiración para todas nosotras, ha compartido una nueva foto a través de Instagram Stories luciendo un atractivo vestido corto de tirantes, tono beige, y detalle cut out de Zara que nos ha enamorado. La mala noticia es que es tan bonito y versátil que está prácticamente agotado en la web de la firma de Inditex pero eso no quiere decir que no puedas seguir sus pasos, todavía hay opciones muy similares e igual de acertadas.

Si todavía estás en duda de seguir o no está tendencia, estos vestidos terminarán por convencerte. No digas que no te lo avisamos.

Vestido cut out con lino de Zara (25,95 euros)

Vestido cut out con lino de Zara

Vestido mini cut out de Zara (39,95 euros)

Vestido mini cut out de Zara

Vestido mini cut out de Zara (25,95 euros)

Vestido cut out mini de Zara

Vestido detalle cut out con lino de Zara (29,95 euros)