ROCÍO FLORES se convierte en la REINA DE HONDURAS con el vestido de ‘efecto tipazo’ y con el estampado MÁS bonito para celebrar el triunfo de Olga Moreno

Y la felicidad de Rocío Flores es máxima. Después de estar defendiendo durante toda la aventura de ‘Supervivientes 2021′ a Olga Moreno, la hija de Antonio David Flores también es parte de este triunfo. Y para celebrarlo y recibir en plató a su querida Olga, Rocío ha apostado por un vestido de lo más espectacular de su marca favorita ‘Sesamo by Marta’. ¿Aún no lo has visto? Te va a encantar.

Un diseño en azul y blanco largo, con escote cruzado y aperturas ‘cut out’ en la cintura. De esos vestidos de ‘efecto tipazo’, con un estampado precioso de plumas que además resalta el bronceado. ¡Una maravilla! Y siempre siguiendo ese estilo ‘boho-chic’ que tanto le gusta a Rocío Flores.

Rocío Flores con 'vestido Honduras'.

VESTIDO HONDURAS (47,90€)