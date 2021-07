Gente

No se corta

Rocío Flores ya no se calla sobre Rocío Carrasco: “Si mi abuela estuviera viva, otro gallo cantaría”

Una de las condiciones que Rocío Flores puso a la hora de aceptar colaborar en ‘El programa de Ana Rosa’ fue no pronunciarse sobre la serie documental de su madre que tanta controversia ha generado. Las pocas declaraciones que ha concedido al respecto las ha lanzado solo cuando a ella le ha parecido oportuno, sin que ninguno de sus compañeros le preguntara, a sabiendas de que es un tema tabú para ella. Hoy, a colación de la intervención de Amador Mohedano en ‘Viernes Deluxe’, la nieta de la Jurado ha vuelto a dedicar unas palabras a todo lo que se ha devenido tras la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Flores ha hecho alusión a la mala relación que ahora hay entre su madre y el tío de esta, Amador Mohedano. Rocío Carrasco está dispuesta a destapar los supuestos trapos sucios del que fuera representante de la Jurado en la próxima entrega de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, una situación que, según su hija, no gustaría a ‘la más grande’. “Yo lo único que tengo que decir de todo esto es que, si mi abuela estuviera viva, nada de esto estaría pasando. Lo máximo que ella quería era que todos estuviéramos juntos. Si estuviera aquí, otro gallo cantaría, nunca mejor dicho”, ha señalado la exsuperviviente, en un claro mensaje de ‘alto el fuego’ a su progenitora.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

Además, Rocío Flores también se ha pronunciado sobre el supuesto diario de Rocío Jurado, cuyo contenido vendría a demostrar que la relación de la cantante con su marido, Ortega Cano, y otros miembros de su familia no era tan buena como se quiso hacer creer. Aunque la joven asegura que “de eso no sé nada”, se ha mostrado especialmente molesta cuando sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’ han comenzado a debatir sobre la potestad que tendría Rocío Carrasco de hacer públicas las memorias secretas de su difunta madre.

Ha sido entonces cuando algunos tertulianos han recordado que, como heredera, tiene derecho a gestionar todo el patrimonio de Rocío Jurado tal y como le plazca, unas palabras que no han sentado nada bien a Rocío Flores: “La herencia de mi abuela le pertenece a los tres, porque son tres hijos. Me da igual que una sea heredera universal”, ha espetado en clara alusión a su madre. Lo cierto es que su relación con su tía Gloria Camila es de lo más estrecha, así que la malagueña no se lo ha pensado dos veces a la hora de sacar las uñas y dar la cara por ella.