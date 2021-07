5 propuestas de looks que te solucionarán tus estilismos cuando no sepas qué ponerte

A todas nos ha pasado. Entre tanto plan veraniego y el sinfín de combinaciones estilísticas que tenemos a nuestro alcance no es de extrañar que en algún momento, frente el armario, pensemos aquello de “no sé qué ponerme”. Así que, si eres una de esas mujeres que quieren olvidarse de estos rompecabezas, toma nota de las propuestas de looks imbatibles venimos a mostrarte. Hemos seleccionado 5 looks de algunas de nuestras creadoras de contenido favoritas que son súper sencillos de construir y que te solucionarán más de una escapada veraniega. ¡Sigue leyendo y resuelve cualquier duda de estilo que tengas!

Vestido estampado

Sí, este 2021 es el año de los estampados de moda. Los cuadros vichy, el tie-dye, las rayas marineras, el print de inspiración botánica... Estamos seguras de que no es la primera vez que te pones en frente de una prenda así, por lo que consideramos que una pieza como esta que luce la influencer Lucía Bárcena es necesaria en el armario de cualquier mujer, tenga 20 o 50 años. Se trata de un vestido estampado en tonalidades naranjas y rosas, que es máxima tendencia y potenciará tu moreno como ningún otro.

Camisa con pareo

La influencer Teresa Andrés Gonzalvo nos inspiró el otro día cuando subió un post a su feed de Instagram con una camsia de su pareja y la combinó con un pareo. Lo cierto es que es una demostración más de que la moda de baño esta temporada primavera/verano 2021 se ha adueñado de la calle. Deja que los pareos te acompañen a modo de falda en tus veladas más especiales este verano.

Blazer + vaquero largo

Grace Villarreal es una auténtica referente de estilo. La naturalidad que la define inunda cada uno de sus estilismos, por lo que los consideramos idóneos para tenerlos en la lista de salvavidas de esta estación. Aunar una blazer beige a unos vaqueros denim siempre será una apuesta segura.

Camisa de corte masculino a modo mini vestido

Quién nos iba a decir que acabaríamos enfundándonos en camisas popelín de estética oversize para lucirlas a modo de vestido. La influencer y empresaria Alex Rivière nos inspira llevando esta camisa de manga larga blanca con unas sandalias de tacón cómodo en verde. ¡Una fórmula estilística elegante y sencilla para cuando no sepamos qué ponernos!

Mono denim

Por último, el mono vaquero por el que sentiría predilección cualquier prescriptora de estilo francesa (y española). Los vimos hace algunos meses en pasarela y de la mano de las expertas como Jeanne Damas en el street style. El mono es esa prenda a la que siempre buscaremos cuando queramos brillar sin perder demasiado el tiempo delante del armario.