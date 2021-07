La compra del MES Y DEL VERANO es este vestido negro que ha ENAMORADO a Estela Grande y a Violeta Mangriñán de la colección Kendall Jenner que es SÚPER SEXY

Hay vestido negros y vestidos negros. Y este sin duda, es el más sexy y que hace tipazo este verano. Y por algo ha puesto de acuerdo a Estela Grande y a Violeta Mangriñán. Por eso no nos extraña que se haya convertido en su vestido favorito para todas las noches de verano. Un vestido de la colección de Kendall Jenner para About You que acaba de lanzarse. La campaña que rodea el lanzamiento de esta primera colaboración se presentó simultáneamente en 23 mercados. A en torno de 700 influencers se les encomendó la misión de avivar el deseo por estas prendas que solo estarán disponibles durante 72 horas. ¿Te has enamorado? Nosotras, sí.

Estela Grande en sus stories de Instagram.

Cada prenda está numerada siguiendo un código especial que recuerda el cumpleaños de Kendall Jenner: 11/03 (3 de noviembre). La colección “Kendall for About You” estará disponible en exclusiva durante 72 horas en las 23 plataformas europeas de comercio electrónico de About You.

Violeta Mangriñán en sus stories.

Vestido negro.