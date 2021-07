Estas son las deportivas clásicas que mejor combinan con vaqueros

Existen ciertas combinaciones estilísticas que nunca van a dejar de estar a nuestro alcance. Aunar unas zapatillas deportivas a vaqueros básicos y atemporales es una fórmula de éxito para toda experta en moda. ¿Qué hay de las tendencias de esta primavera/verano 2021 en lo que a sneakers se refiere? Las deportivas, en los últimos tiempos, han conseguido alzarse como el calzado estrella del año.

Las Nike Blazer Mid, Converse Run Star Hike, la zapatilla Forum 84 High, Golden Goose, Veja... Aquellas que hayáis observado el street style de las grandes capitales -tanto como nosortas- habréis sacado como conclusión que las que más saben de moda han sentido absoluta predilección por los modelos más novedosos y actualizados de sus firmas favoritas. Sin embargo, aunque los últimos lanzamientos estén marcando el paso de las tendencias, hay modelos clásicos que nunca dejarán de ser demandados. Porque sí, si hay una versión que pueda transformar un estilismo y darle un giro de 180º es la de toda la vida.

Nike Air Force 1, Converse Chuck Taylor All Star, Adidas Superstar, Vans Old Skool... ¿Quién no las recuerda? Ha llegado la hora de rescatar esas zapatillas deportivas que llevan tiempo escondidas en lo más hondo del vestidor y enfundarte en ellas como nunca antes.

Además, serán estas deportivas clásicas las que mejor combinarán con tus vaqueros favoritos. El combo de jean + zapatillas te acompañará en cualquiera de tus planes veraniegos. Celebraciones de empresa, eventos, jornadas playeras, tardeo con amigos... ¿Por qué modelo te decantas hoy?

Chuck Taylor All Star Platform High Top (85€)

Las Converse Chuck Taylor All Star están inspiradas en los looks de las bandas musicles femeninas de la década de los 90. Este modelo es de corte alto de lona con plataforma, es un diseño con cordones para ajustar la zapatilla y cuenta con el icónico parche de la firma.

Converse

Nike Air Force 1 ‘07 (109,99€)

Una zapatilla icono del baloncesto que podrás reciclar temporada tras temporada gracias a su impecable piel.

Nike

Zapatilla Superstar (100€)

El origen de las zapatillas Superstar se sitúa en las canchas de baloncesto de los años 70. Se convirtieron en un icono urbano que pasó a la historia. Se caracterizan por una puntera inconfundible que sigue aportando estilo y protección a quien las lleva.

Adidas Superstar

Zapatillas Old Skool (75€)

Las Old Skool de Vans fueron las primeras en lucir la banda lateral que hoy en día tanto define a la firma. Se trata de unas zapatillas bajas con cordones, forro, cuello acolchado y una puntera reforzada que se resiste al desgaste. Además, no nos olvidemos de la suela waffle que tanto nos ayuda a identificarlas.