No las dejas de ver en Instagram y nosotras sabemos de dónde son: esta es la marca de joyas favoritas de las influencers para este verano

Aunque aún no lo sepas, no has dejado de ver esta marca en Instagram en lo último meses. Y la conoces a la perfección. Las redes sociales tienen el poder de elevar -o derribar- una marca hasta coronarla en el olimpo de las diosas fashionistas. Y es precisamente lo que ha ocurrido con JOYS, una firma de joyas superreconocibles que comenzó poco a poco y haciéndose un hueco entre las cuentas de las instagramers más poderosas hasta convertirse en su marca de cabecera.

Superando las modas virales, JOYS se ha integrado en los looks de las influencers con un gran abanico de diseños que hoy ya son imprescindibles. Blanca Suárez, Anita Matamoros, Madame de Rosa, o Teresa Andrés Gonzalvo son algunas de sus incondicionales.

Collares, anillos, pendientes y pulseras que se reconocen a simple vista en Instagram sin necesidad de ser etiquetados. Es prácticamente imposible ser usuario de esta red social y no haber visto nunca las piezas de JOYS. Con un diseño ultra depurado pero cargado de pequeños detalles de inspiración naíf, barroca o punk, así son sus joyas. Destinadas a completar tu look y hacerlo único.