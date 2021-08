Nieves Álvarez se corona como la reina de las fiestas de Ibiza gracias a este sencillo bañador negro

Las famosas disfrutan estas semanas de la paradisíaca isla de Ibiza, el epicentro de la jet set patria durante estos meses de verano. Por ello, acudir allí con sus mejores looks es casi una obligación, ya que la competición de estilo se lidia en esta época entre las playas, chiringuitos y de más fiestas de la isla pitiusa. Y es que si por el día los estilismos a base de bikinis, bañadores, caftanes, kimonos, pareos, capazos y demás complementos veraniegos son los que triunfan en la arena o en un barco, por la noche los outfit de fiesta adquieren un protagonismo propio.

Y no nos referimos solamente a los clásicos y demasiado vistos -según la opinión de muchas expertas en moda- total looks blancos o a base de prendas de lino. Tampoco a los virales vestidos cortos, ajustados o de tirantes en clave lencera. Lo importante de estas noches es saber deslumbrar con un look que sea a la vez relajado, no demasiado depurado pero muy original, y si además tienes el tipazo de Nieves Álvarez que te ayude a lucirlo y favorecerlo.

La top, tras muchos años triunfando en las pasarelas de todo el mundo, sabe muy bien cuáles son sus puntos fuertes, como sus largas y torneadas piernas, y por ello ha querido sacarlas partido gracias a una falda mini en color amarillo intenso con pliegues tipo pareo. Pero para combinarla ha elegido una prenda de lo más sorprendente: un sencillo bañador negro de escote halter que la modelo ha lucido como si fuese un body. Y para completar, unas bonitas sandalias de taconazo a juego con el bolso pequeño de cadena larga, también en negro, y unos pendientes de aro en dorado. ¿Se puede ir más sencilla y espectacular a la vez?