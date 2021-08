Las CHICAS que aún están en LA PLAYA van a querer copiarle el LOOKAZO de vacaciones más en tendencia a NURIA ROCA

¡Qué viva Cádiz y qué viva Nuria Roca! Y no amigas, no vamos a repetir lo de que nos morimos de envidia de que esté en Cádiz y en la playa que ya queda muy manido. Pero si vamos a decir que no se puede tener más estilazo que Nuria Roca hasta en la playa tumbada en una hamaca. Y es que estamos seguras que las chicas que aún están de vacaciones en la playa o las que aún no han empezado las vacaciones, van a querer copiarla.

Nuria Roca de vacaciones con la familia en Cádiz.

Y es que Nuria Roca ha sabido combinar todas las tendencias del verano en un solo look de playa y ha salido vencedora. Nuria, somos muy fans tuyas. Aunque sí, lo vamos a decir, también nos das un poquito de envidia.

Nuria Roca ha lucido en las playas de Cádiz un bikini naranja que resalta el bronceado, una camisa blanca con estampado en naranja, un pareo naranja con el mismo estampado y una gorra tan en tendencia en el último al año. Ah y unas gafas de sol blancas.

¿Le copiamos el look? ¡Vamos a ello! Nos vamos directas a Basyco Jerez, la tienda favorita de las influencers para copiarlo todo.

Camisa Varenna (18,99€)

Pareo Varenna (13,99€)