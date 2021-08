El incómodo encuentro de Nuria Roca con un paparazzi

Gente

Vacaciones

Nuria Roca es una de las presentadoras más conocidas y respetadas del panorama social, pero en los últimos meses su popularidad ha crecido todavía más a raíz de su puesto de colaboradora en ‘El Hormiguero’. Allí es compañera también de su marido, Juan del Val, y la exposición que el programa de Pablo Motos les ha concedido los ha llevado a convertirse en una de las parejas más queridas por buena parte de la opinión pública. Todos los ojos están puestos en ellos, y no se libran de esta atención ni siquiera durante sus vacaciones de verano.

Junto a sus hijos, Juan del Val y Nuria Roca están disfrutando de unos días de descanso en la playa. A juzgar por las imágenes que comparten a través de sus redes sociales, parece que todos lo están pasando en grande, pero el escritor también se ha dirigido a su cuenta de Instagram para narrar ante todos sus seguidores un incómodo encuentro que su mujer ha tenido con un paparazzi durante sus vacaciones.

“Quiero compartir esta historia… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente: ‘A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz’”, ha comenzado narrando Juan del Val en su cuenta de Instagram.

Al principio, parece que Juan del Val y Nuria Roca no se han tomado bien el requerimiento del paparazzi, que casi les ha dado a elegir entre la foto en bikini o tener a los fotógrafos pegados a su sombra. “Parecía haber cierta honestidad en sus palabras. El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón? Nuria se ha quitado el pareo, supongo que habrán hecho la foto deseada y se han ido dando las gracias”, ha explicado el escritor el resultado del encuentro.

Juan del Val no las tenía todas consigo de que los paparazzi hubieran abandonado la playa realmente, y poco después ha compartido una nueva publicación confirmado sus sospechas: “Parte II: ¡ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad (al margen de la incomodidad), me da un poco igual. Simplemente quería que supieseis el final de la historia. Gracias a todos por la cantidad de comentarios de ayer”, ha señalado junto a una imagen de los fotógrafos. El cazador, cazado.