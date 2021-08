VICKY MARTÍN BERROCAL y las sandalias planas de nudo MEGA REBAJADAS de Zara que te elevarán cualquier look hasta final de verano

Desde Comporta con amor. Aunque Vicky Martín Berrocal ya está en Marbella, aún nos sigue dejando fotografías de sus vacaciones en Portugal. Fotografías y lookazos por cierto. Porque no hay día que Vicky Martín Berrocal no nos cree una nueva necesidad. Y ha vuelto a ser un vestido. Después del vestido rebajado de marca, llego el caftán de Charo Ruiz que ha conquistado a todas las influencers y ahora no ha sido con un vestido, si no con las sandalias planas de nudo de Zara que parecen de marca y te elevarán todos tus looks hasta final de verano.

¿Lo mejor? Que está mega rebajadas. Así que si has sentido un flechado de amor profundo, hazte con ellas antes de que se agoten. Palabrita de Lifestyle que van a volar de la web de Zara. Se trata de un zapato tipo sandalia plana disponible en varios colores. Tiras entrelazadas en el corte. Punta y talón cuadrados.

SANDALIA PLANA NUDOS (19,99€)

Sandalias planas nudo.

