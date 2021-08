El VESTIDO con la espalda MÁS SEXY y BONITA es el que VICKY MARTÍN BERROCAL lleva con sandalias doradas y la coleta burbuja más en tendencia

Desde Comporta con amor. Aunque Vicky Martín Berrocal ya está en Marbella, aún nos sigue dejando fotografías de sus vacaciones en Portugal. Fotografías y lookazos por cierto. Porque no hay día que Vicky Martín Berrocal no nos cree una nueva necesidad. Y ha vuelto a ser un vestido. Después del vestido rebajado de marca, llego el caftán de Charo Ruiz que ha conquistado a todas las influencers y ahora este vestido estampado con la espalda más bonita del verano. ¿Aún no lo has visto? Prepárate.

Un vestido maravilloso de ba&sh con la espalda al aire y atado al cuello. El estampado es de flores y hojas de color, perfecto para llevar hasta el final del verano y con sandalias doradas.

¿El detalle que nos ha enamorado? La coleta burbuja tan en tendencia este verano y que le queda tan bien a Vicky Martín Berrocal. Resalta su belleza y además es un peinado de esos que rejuvenece.

VESTIDO LEO (225€)

Vestido estampado.