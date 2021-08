Tendencia y moda es AMELIA BONO con las BOTAS COWBOY blancas que van a amar todos tus vestidos favoritos hasta Otoño

¿Quién iría hoy con botas cowboy en plena ola de calor en España? Amelia Bono y nosotras también. Y no os miento. Oye que la gente me mira un poco raro, pero yo soy del team Amelia. O lo amas o lo odias, pero a mi también me encanta llevar botas cowboy con vestidos aunque las temperaturas sean tan altas como hoy en la capital. ¿No me digáis que no queda fashion?

Y ha sido ver a Amelia Bono con un vestido de lo más sexy que ha combinado con unas botas cowboy blancas y saber que necesitamos unas en nuestra maleta o armario hasta que llegue otoño.

Stories de Amelia Bono.

¿Copiamos a Amelia Bono? Aquí os dejamos diferentes opciones de botas blancas cowboy para ser la más en tendencia de tus amigas.

Botas cowboy blancas (39,95€)

Bota cowboy blancas.

Bota blanca (64,95€)

Bota cowboy blanca.

Bota cowboy blanca (149€)