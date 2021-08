Cuando llega VIOLETA MANGRIÑÁN y se convierte en la Blair Waldorf de IBIZA con este accesorio de Zara que vas a recuperar de tu armario YA

¿Quién las tiene aún guardadas en el armario? Sí, yo soy una de ellas. Y ahora ya no me arrepiento. Ahí, todas guardaditas en una caja esperando que pase la pandemia y poder lucirlas sin mascarilla. Sí, amigas, estoy hablando de las diademas. Ese accesorio que se convirtió en la estrella de nuestras cabezas antes de que llegara la pandemia. Como si fuéramos la mismísima Blair Waldorf en ‘Gossip Girl’. Y ahora que Violeta Mangriñán la ha recuperado desde Ibiza, no tenemos dudas de que nosotras también lo acabaremos haciendo.

Stories de Violeta Mangriñán.

En su caso es esta diadema acolchada con aplicación de joyas multicolor de nueva colección de Zara que es una auténtica fantasía de las buenas.

DIADEMA JOYAS MULTICOLOR (19,95€)

Diadema joya.

