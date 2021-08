Si todos los ATARDECERES de verano fueran vestido, serían este de firma gallega que ha ENAMORADO a VIOLETA MAGRIÑÁN (y a medio Instagram)

La coleccionistas de atardeceres me podrían llamar. Pero es que no hay nada más maravilloso que poder recordar el verano como si fuera un álbum de cromos de los atardeceres más bonitos. Un recuerdo para toda la vida lleno de magia. ¿No creéis? Pues todos esos atardeceres son este vestido ‘made in Spain’ de firma gallega con el que Violeta Mangriñán ha enamorado a todo Instagram y a nosotras.

Amlul es la firma gallega de Gala González que se ha convertido en la favorita de las celebrities y que ha logrado desfilar por el Festival de Málaga y conquistar a iconos internacionales como Elsa Hosk. ¡Una maravilla!

Fento Dress (295€)