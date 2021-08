Llámalo vestido camisero o caftán pero VICKY MARTÍN BERROCAL sabe que no te lo vas a quitar en tus últimos días de vacaciones y a la vuelta al trabajo

¿Podemos ser más fan de Vicky Martín Berrocal? Ya os digo yo que no. Y es que nos encanta el estilazo que tiene la diseñadora sevillana. Eso sí, no nos pueden dar más envidia sus vacaciones en Portugal y en el sur de España. Pero no hay mal que por bien no venga, porque nos está dejando unos lookazos de escándalo. Y esta vez ha sido con esta maravilla de kaftán estampado de su firma Victoria y encima rebajado. ¿Queremos copiar a Vicky Martín Berrocal? ¡Queremos copiarla!

Se trata de un caftán de edición limitada realizado en Georgette con vuelo en el bajo, cuello mao y mangas abullonadas abotonadas en el puño. Botones forrados del mismo género y un estampado precioso. Costaba 125€ y ahora está rebajado a 87,50€.

Stories de Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal.

NIA KAFTAN ESTAMPADO RV (87,50€)

Caftán.