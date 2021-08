Ya sabemos que NURIA ROCA es la JEFAZA de las tendencias y ella dice que la vuelta a la oficina tiene que ser con blazer a todo color

La parte buena de no haber tenido vacaciones de verano es que ahora no tenemos depresión post vacacional. Oye, siempre se tiene que buscar la parte positiva de las cosas y nosotras siempre la buscamos. Como Nuria Roca que se ha convertido en la jefaza de las tendencias para la vuelta a la oficina con este look a todo color que nos ha robado el corazoncito. ¿No lo habéis visto aún? Pues os va a dar un chute enorme de buen rollo y optimismo para volver al trabajo.

La presentadora valenciana empezó la semana con un lookazo de esos tan característicos suyos a todo color. Los protagonistas un top verde neón de Zara, blazer rosa y pantalón de traje negro para marcarse un estilismo de jefaza de la tendencias. Y además con unos tacones rojos de Yves Saint Laurent. ¡Fantasía!

La blazer de Nuria Roca es de Essentiel Antwerp y además está rebajada.

Pink oversized double-breasted blazer (219€)