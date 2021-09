Ines Domecq deslumbra con un conjunto de aire bohemio y nosotras sabemos dónde encontrarlo

Con motivo de la tradicional corrida de toros conocida como “La Goyesca” en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado hasta la localidad malagueña para disfrutar de una tarde de tradición y fiesta. Y aunque sin duda los protagonistas indiscutibles han sido la familia propietaria de la plaza, los hermanos Franciso y Cayetano Rivera, ambos acompañados de sus hijos, ha habido otros rostros más discretos que a nivel moda nos han llamado mucho más la atención.

Hablamos de Inés Domecq, la marquesa de Almenara, casada con uno de los nietos de la fallecida Duquesa De Alba, y que desde hace unos meses tiene encandilado a todo el mundo de la moda con su propia firma The IQ Collection, que ha enamorado a famosas como Tamara Falcó y Sofía Palazuelo, o influencers como María G. de Jaime o María Fernández-Rubíes. Pero lo cierto es que la diseñadora no solo recurre a sus creaciones para los eventos importantes, si no que también es experta en descubrirnos marcas más desconocidas y de lo más especiales.

Ines Domecq durante la 64 edición de la corrida Goyesca de Ronda perteneciente a la Feria de Pedro Romero 2021 en Ronda. 04/09/2021 FOTO: Jesus Briones GTRES

Justo lo que ha pasado en su última aparición, donde la aristócrata nos ha enamorado con un conjunto de top corto de manga larga en color blanco y negro con estampados tribales que creaba una original contraste con la falda larga en blanco con cenefas en negro y detalles de pompones. Esta última de la firma vasca Zaitegui y que además ahora podemos encontrar rebajada en su web. Para completar su look, Inés optó por unas llamativas sandalias planas en color también negro con bolas doradas y un bolso bandolera bicolor, a juego con los colores de su estilismo.

Falda “Neli”, de Zaitegui (197,50 euros)