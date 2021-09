Short + botas, la tendencia más loca del entretiempo que ya llevan nuestras influencers favoritas

Hace poco leí en alguna red social una original frase que decía que en otoño, la gente se viste para el tiempo que quieren que haga y no para el que realmente hace. Y pensándolo detenidamente, pero sobre todo observando la vestimenta de la gente por la calle me he dado cuenta de que lleva más razón de la que pensaba. Porque esta locura de tiempo, donde te levantas con frío, te mueres de calor a medio día y vuelves a pasar frío al caer la tarde, provoca que veamos en las calles de las ciudades a gente vestida de pleno verano y en la calle siguiente a gente vestida casi de invierno.

Con esta dualidad, no es extraño que surjan las combinaciones entre prendas tradicionalmente invernales con otras más veraniegas o primaverales, así como las capas o demás mix imposibles. Algunas de ellas son de sobra conocidas, y ya las hemos incluido en nuestro repertorio casi de forma natural, como es el caso de los vestidos (preferiblemente midi o largos) con botas (especialmente cowboy en los últimos años), otras sin embargo parece que nos cuesta más aceptar, aunque cuando las vemos en las redes sociales a la Influencer de turno nos resultan de los más estilos y originales, pero luego parece que nos cuesta un poco más llevarlo a la práctica. Pues bien, aquí te vamos a dar algunos trucos para conseguir que una mezcla muy concreta funcione.

Nos referimos a los shorts con botas. Otra de las aspiraciones a priori imposibles del otoño. Pero seguramente eso es porque no has escogido las prendas adecuadas. Y es que no vale cualquier pantalón corto (olvídate de los típicos shorts vaqueros deshilachaos que te han acompañado a la playa todo el verano), la clave va por apostar por un modelo más bien ancho, a medio camino entre el short y la bermuda, y preferiblemente de telas más fuertes que el lino, como el denim, el ante o el cuero.

Una vez elegido el pantalón le toca el turno a las botas, y aquí tampoco valen cualquiera. Como la idea es conseguir un look sofisticado con el que poder ir incluso a trabajar, olvídate de las botas militares, cowboy o de suela chunky, y apuesta por modelos más sofisticados de caña alta o media y tacón. Y para cerrar escoge para arriba prendas abrigadas, como jerséis amplios de punto con divertidos estampados, chaquetas de cuero o jerséis de cashmere con una cazadora acolchada.

Jersey punto combinado, de Mango (39,99 euros)

Bermuda con cinturón, de Zara (22,95 euros)

Botas tacón serraje, de Zara (89,95 euros)