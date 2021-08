Las prendas acolchadas serán las favoritas de las expertas en moda la próxima temporada

Fue a finales del invierno pasado y principios de la primavera cuando este tipo de prendas empezaban a hacer su aparición. Y aunque especialmente solo lo vimos en chaquetas tipo “Husky” (ese abrigo de toda la vida, más impermeable que una trenca y más ligero que un Barbour que nuestras madres nos ponían en la infancia) lo cierto es que su influencia ya se ha extendido a casi todas las demás prendas de nuestro armario para el próximo otoño.

Si hay que señalar un precedente, quizás podríamos tomar a Daniel Lee, el nuevo director creativo de Bottega Veneta, que desde que llegó a la firma italiana ha conseguido más best sellers que en los últimos 10 años de la casa. Su bolso “Pouch”, el favoritos de celebrities e instagrammers, dejó paso a otro modelo acolchado con cadena de asa y tipo bandolera, y que Zara no tardó en sacar en multitud de colores, siendo el verde, el original, el favorito de Instagram. Aunque la cosa no solo quedó en bolsos, ya que sus sandalias tipo mules de una sola tira ancha, punta cuadrada y tacón fino y bajo también se adaptaron a este tejido.

De ahí, las grandes cadenas de moda apostaron por lucirlo en chalecos con bonitos estampados y de aires muy primaverales, la versión más veraniega de aquellas chaquetas que ya se dejaron ver durante el invierno. Aquí la “culpable” fue la francesa Isabel Marant, que desde el verano pasado venía proponiéndonos conjuntos. base de shorts de pernera ancha y chalecos de hombros marcados, algunos ya acolchados. Y si la tendencia no fue más allá y se viralizó fue quizás por la llegada de las altas temperaturas, cuando chaquetas, blazers, chalecos y demás quedan relegados al fondo del armario.

Pero las prespcriptoras de moda no dejaron caer en el olvido esta nueva moda. Por eso no es de extrañar que cuanto más se acerca el otoño, las prendas acolchadas vuelvan a proliferar como allá donde miremos: tiendas, street style o Instagram. Y como sabemos que todo apunta a que será la nueva tendencia favorita de la temporada, te traemos una selección de prendas para que lo lleves antes que nadie.

Cazadora aconchada estampada, de Zara (49,95 euros)

Camisa con cuello mao y bolsillo acolchado, de &Other Stories (66 euros)

Sandalia de tacón ancho acolchada, de Zara (29,95 euros)

Chaleco acolchado estampado, de Pull&Bear (29,99 euros)

Shorts acolchados efecto piel, de Zara (9,99 euros)

Sobrecamisa estampado en tejido acolchado, de Mango (22,99 euros)