Que llegue el OTOÑO de golpe si es para llevar el abrigo de flores más bonito de ZARA (y de edición limitada) que madres e hijas van a querer compartir hoy mismo

Que llegue todo el frío de golpe. Y mira que no nos gusta. Pero ahora me importa menos que llegue el otoño y es por este abrigo largo de jacquard de nueva colección de Zara que me acaba de descubrir Carmen Gimeno en su look de miércoles. ¿Cómo puede ser que no lo hubiéramos visto antes? ¡Qué maravilla! No me extraña que sea de edición limitada. Y la buena noticia es que aún está disponible en todas las tallas y además te hace el look por completo.

Se trata de esta maravilla de abrigo de punto con cuello redondo y manga larga y cierre frontal con botones a presión.

ABRIGO LARGO JACQUARD SPECIAL EDITION (59,95€)

Abrigo largo jacquard. FOTO: Zara

