Abrigos y zapatos planos: el look más atrevido de este otoño e invierno 2021 que encontrarás en Zara o en Sfera

Antes de comenzar en cuál es la mejor técnica de combinar abrigo con zapato plano, primero de todo tienes que saber qué tipos de abrigos se llevarán o qué zapato plano será el rey. El street style en otoño e invierno será muy variado y cambiante. Un buen abrigo es un básico en cualquier armario, y por lo tanto cada temporada hay novedades tanto en su color como en el estampado. Por otra parte, los zapatos planos dejarán a un lado a los tacones, en otras palabras, la comodidad conquistará cualquier look. Los diseños en abrigos son muy variados y encontrarás el que mejor según tu estilo. En cuanto a los zapatos, solamente tienes que tener un aspecto en común: siempre plano. Desde sneakers, mocasines o bailarinas son algunas de las opciones, e incluso un botín o una bota XXL. No te aburrirás y harás grandes looks para ir a cualquier evento, reunión o cita especial.

Como en otras ocasiones, la mejor manera de encontrar una buena combinación es Instagram. Todas las influencers o famosas han llevado esta fusión de abrigo o zapato plano. Muchas de ellas han apostado por el estampado de cuadros o acolchado en sus abrigos. Y para sus zapatos han escogido mocasines o sneakers. Puedes seguir su ejemplo o seguir las tendencias que se llevarán, eso sí, añade siempre tu toque personal.

Nosotras te recomendamos que fiches el look que llevan las influeners o expertas de moda de Copenhague o Finlandia. Debido al clima que tienen, ellas conocen muy bien cómo llevar el abrigo y un zapato plano de la mejor forma. Son auténticas profesionales del frío y de las tendencias. Pernille Teisbaek, estilista y directora creativa desde hace un par de semana, ya está publicando unos outfits increíbles.

Alexandra Pereira con abrigo largo y zapatillas. FOTO: @alexandrapereira

Aunque todavía es algo temprano para encontrar imágenes de abrigos y zapatos planos, todo tiene una solución. Solamente tienes que mirar imágenes antiguas de tus influencers favoritas. Alexandra Pereira siempre lleva los mejores conjuntos y por ese motivo, hemos encontrado el mejor look con dicha combinación.

Emili Sindlev con abrigo largo y mocasines. FOTO: @ emilisindlev

En esta guía no puede faltar Emili Sindlev. La influencer más reconocida en los street style del norte de Europa, por supuesto llevó esta combinación de prendas. Como ya te comentamos, estas prendas que son un básico en cualquier armario, la experta en moda creó un look con mocasines que tienes que copiar desde ya.

Dulceida con un look blanco. FOTO: @dulceida

Seguro que recuerdas el boom que causó este abrigo de Dulceida. Si en su momento no te gustó, ahora tienes que observar y analizar muy bien este look.

A continuación te mostramos qué abrigo es el mejor o cuál es el zapato que verás más en las calles y en tiendas. ¡Apunta todo!

ABRIGO ESTRUCTURA PARA DE GALLO (69,95€)

Abrigo con acabados desflecados. FOTO: Zara

MOCASINES DE PIEL SINTÉTICA (26,00€)

Mocasines con cadena plateada. FOTO: Stradivarius

ABRIGO CUELLO CAMISERO (59,99 €)

Abrigo con cierre frontal. FOTO: Sfera

DEPORTIVAS SUELA TRACK (39,99€)

Sneakers blancas. FOTO: Mango

ABRIGO CON CINTURÓN (59,99 €)

Maxi abrigo en color marrón. FOTO: Bershka

BAILARINAS BICOLOR (13,29 €)