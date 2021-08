El estampado que vas a querer llevar los próximos meses y no es el de flores

En este revival setentero que parece estamos viviendo estos últimos meses, las marcas parecen haber caído rendidas a todos los emblemas que hicieron mítica aquella época para el mundo de la moda. Pañuelos por todas partes, pantalones anchos y campana, prendas de ganchillo, tops de escote halter, vestidos túnica... Y por supuesto también sus motivos y estampados.

Así que si últimamente has entrado en una tienda y has visto todo a conjunto y lleno de colores psicodélicos tranquila, no te has vuelto loca ni has sufrido una alteración visual (aunque viéndolo todo junto pueda ser un riego real). Lo que pasa es que las tiendas y por supuesto Instagram han caído rendidas a la tendencia de los motivos geométricos. Pero eso sí, nada de llevarlo en discretos motivos o colores, no. La idea es llevarlos con diseños grandes a modo de serigrafías, y en tonos lo más vitamínicos posibles, para despedir por todo lo alto el verano. Ya vendrá el otoño y sus colores tierra. la clave aquí está en apostar por fucsias, amarillos, verdes intensos, azules chillones, naranjas...

Y lo bueno de esta tendencia es que vale cualquier tipo de prenda para lucirlo. Desde el vestido más sencillo y discreto hasta los total looks que parecen sacados directamente de Studio 54, base de pantalones flare y crop tops. Aunque hay un patrón que siempre se repite y que tienes que seguir al pie de la letra si quieres llevar esta tendencia como toda una experta: los dibujos siempre con formas geométricas. Si bien no hace falta que sean líneas exactamente rectas, pues las ondulaciones y motivos al agua también están más que aceptados, lo que si hace falta es que los motivos se repitan a lo largo de toda la prenda.

Las influencers, como no podía ser de otra manera, se han dejado seducir totalmente por esta tendencia. Y algunas avanzadas como Paula Ordovás no dudan en llevarla al extremo, conjuntando hasta el bikini. Las más eclécticas, como Blanca Miró, se atreven incluso a conjuntar con otro tipo de estampados. Por todo esto te hemos querido traer una pequeña selección de prendas para que no te quedes fuera y te animes a dar el paso con esta nueva moda. ¡Toma nota!

Pantalón recto estampado, de Zara (29,95 euros)

Pantalón recto estampado, de Zara

Vestido cruzado de estampado geométrico, de Mango (39,99 euros)

Vestido cruzado de estampado geométrico, de Mango

Pañuelo patchwork estampado geométrico, de Pull&Bear (7,99 euros)

Pañuelo patchwork estampado geométrico, de Pull&Bear

Camisa estampada cuello solapa, de Pull&Bear (19,99 euros)

Camisa estampada cuello solapa, de Pull&Bear

Falda pareo estampada, de Pull&Bear (17,99 euros)

Falda pareo estampada, de Pull&Bear

Mono largo escote cruzado, de Bershka (22,99 euros)