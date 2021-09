Las CHICAS DE MADRID que más saben de moda (y tendencias) van a desear este ABRIGO DE CUADROS de Scalpers

Ya no hay marca atrás amigas. El frío ha llegado para quedarse con el otoño y nosotras ya solo podemos pensar en abrigos bonitos y calentitos para todos nuestros looks de los próximos meses. Y ha sido ver este abrigo de cuadros azul que ha lucido Isa Hernáez y necesitarlo urgentemente en nuestro armario. Pero no solo nosotras, estamos convencidas que va a ser el abrigo que van a comprar todas las chicas de Madrid que más sabe de moda y de tendencias.

Se trata de este abrigo de paño con estampado de cuadros, confeccionado en mezcla de algodón y corte ligeramente oversize. Además, cuenta con cuello con solapas de muesca, cierre con botón, bolsillos de plastrón y manga larga.

Nos encanta el lookazo que se ha marcado Isa para combinarlo con las prendas y accesorios más en tendencia. Jersey gris de pico, un básico en toda armario de una buena insider de moda, al igual que unos vaqueros rectos con rotos y unos mocasines negros con cadena tan en tendencia esta temporada.

ABRIGO PAÑO CUADROS (179€)

Abrigo paño cuadros. FOTO: Scalpers

