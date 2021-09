Las CHICAS MÁS PIJAS de MADRID se van a volver locas con el pantalón de flores y ‘made in Spain’ de MARÍA POMBO para vivir todo el otoño

Así importante menos que llegue el frío y el otoño. Y eso es lo que debe pensar María Pombo después de robarnos el corazón con estos pantalones de unas de sus firmas ‘made in Spain’ favorita. La suya y de la todas nosotras. Y aunque el modelo de pantalón de María Pombo es de la colección de verano, nosotros hemos encontrado la versión otoño que es aún más bonita y que no te vas a querer quitar en todo septiembre. Esta maravilla pertenece a una de las firmas españolas más de moda entre la generación millennial para looks de invitada y que ahora, gracias a María Pombo, también promete arrasar con prendas de estilo casual, hablamos de Sophie and Lucie. ¡FLECHAZO!

Se trata de este pantalón de tiro alto confeccionado en tejido de algodón con fit entallado y bajo acabado en evasé. Cierre central con cremallera y botón. ¿Lo más ideal? El estampado de flores en tonos azul y blanco. Además, el corte es de esos que hace efecto piernas más largas y por consiguiente nos hace parecer más altas. ¡Una maravilla, amigas!

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

María Pombo lo ha combinado con una camiseta blanca y con el bolso plaga amarillo de Zara que no se quita en los últimos meses.

PANTALÓN OCHENTA FLOR MARINO (129,95€)