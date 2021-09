Slippers y por qué es el calzado más cómodo y todoterreno que ya llevan Meghan Markle o Naty Abascal

¿Te llegas a imaginar por qué tanto la Duquesa de Sussex o Naty Abascal usan los zapatos más fáciles de llevar? Los slippers se han vuelto el zapato de este otoño y solamente tiene una explicación y es la comodidad que aportan porque son como unas zapatillas de estar por casa. Aunque parece que este invierno los mocasines o las plataformas serán los más vistos en el street style, ahora tienes que añadir uno más y son los slippers. Las mujeres de las familias reales ya hace tiempo que los tienen en sus armarios, después de tanto tiempo con tacones, necesitan en su tiempo libre un zapato cuya sensación sea la de estar descalzado.

La primera en confirmar esta moda fue Alessandra de Osma. Después comenzamos a fijar que Meghan Markle, Naty Abascal o María de la Orden también han llevado o llevan los slippers. Todas han añadido un maxi vestido, un vaquero con estampado o un traje monocolor. Así han añadido en menos de cinco minutos, un toque elegante a sus estilismos. Todas las socialités españolas no quieren quedarse atrás y tienen los slippers con los colores de esta temporada y algunas han buscado el zapato con terciopelo. A lo mejor no estás de acuerdo, pero el slipper que mejor combina con otras prendas es de color rojo. ¡Sigue leyendo!

María de la Orden con slippers. FOTO: @mariadelaord

Si todavía no has empezado a seguir a María de la Orden, no pierdas tiempo. La diseñadora sabe lo importante que es llevar un buen look y más si vives en París. Sabíamos que ella tendría un outfit estupendo con slippers y lo encontramos. Aunque ya empieza el frío, usa por última vez este año, un pantalón y camisa y de lino.

Después de ver a Meghan Markle con slippers, ya no tendrás duda de usar este zapato. ¡Qué bien queda! Copia el look de la duquesa con un plumas sin mangas y un total look en color negro. Es un conjunto perfecto para la entrada del otoño, ya que no pasarás calor ni frío.

¿Tienes una boda y no quieres usar tacones? Ines de Cominges es la invitada perfecta con los slippers. Usó un traje fucsia tanto para la americana como con el pantalón. Combinó el color de sus slippers con el traje, eso sí, tienen terciopelo. No te olvides de añadir color y volumen con un accesorio como puede ser la diadema de la influencer con descendencia de linaje nobiliario de Francia.

¿Quieres tener los mejores slippers para esta nueva temporada 2021? No pierdas detalle, y apunta todo.

SLIPPERS LAVINIA (88,00 €)

Slippers con estampados sutiles y de terciopelo. FOTO: Muné

SLIPPERS CON COLOR VERDE LIMA (65.00€)

Slipper con goma de corcho. FOTO: cpslippers

SLIPPERS CALEIDOSCOPIO (85,00 €)

Slippers con distintas texturas en una misma tela. FOTO: Muné

SLIPPERS DE PIEL DE OVEJA (264,08 €)

Slippers en color naranja. FOTO: NET SUSTAIN

SLIPPER DE TERCIOPELO (25 €)