Cómo llevar las sneakers con estampados y repletas de color y así conseguir un auténtico cambio de look

Si Timothée Chalamet fue a la Gala Met en Converse, puedes acudir a cualquier evento u ocasión importante en sneakers. Las zapatillas (da igual la marca) añaden color, matices y estilo a cualquier conjunto que sea aburrido o que no tengas mucha inspiración ese día. Últimamente hemos observado que las expertas en moda han apostado por un monocolor y por zapatillas blancas, pero esto está cambiando y han ido añadiendo sneakers de colores e incluso con estampado. Sara Carbonero o Paula Echevarría son grandes amantes de las zapatillas, y saben que con unas buenas sneakers tiene el look solucionado. Seguramente conozcas varias fórmulas o uniones que se hacen con las sneakers, pero nuestra favorita es: vestido más zapatillas. No importa si es largo o corto el vestido, siempre queda bien esta fusión. Son dos prendas muy fáciles de combinar y además, consigues tener el mejor look del street style.

Tanto las celebrities como las influencers, desde el verano han escogido más zapatillas. Es un estilo cómodo, actual y muy fácil de combinar con diferentes tonalidades. Mery Turiel ya nos dio una pista de cómo sería esta tendencia, eso sí, ella no renuncia nunca a sus Converse blancas clásicas. Aparte de estas firmas, hay otras marcas que tienes que conocer, muchas de ellas son made in spain y fabrican con materiales ecológicos y sostenibles.

Yuccs, Victoria o Pompeii son algunas de las firmas españolas que están en auge. Tienen una gran variedad de sneakers y seguro que encuentras alguna zapatilla de tu estilo. Ya sabrás que el violeta, rosa o colores tierra dominarán este otoño e invierno, y en estas firmas españolas hay una sneaker con este color. ¿Con cuál te quedas? Es un respuesta complicada, porque vas a querer todas y hacer múltiples combinaciones.

¿A quién no le gusta un look con tendencias como una sudadera oversize, una falda con estampado de cuadrado y un moño bajo? Paula Echevarría tiene el conjunto perfecto para el mes de septiembre, que todavía no hace ni calor ni frío. Si te fijas bien, la actriz dice adiós a los tacones y lleva unas deportivas blancas. Potencia su moreno natural.

Da igual si tienes un armario de estilo romántico o eres más alternativa, las zapatillas quedan bien con cualquier estilo. Si no mira los looks que tiene María García de Jaime o Vicky Martín Berrocal. Ambas tienen gustos diferentes, pero tienen un zapato en común: las sneakers. Tanto la influencer como la celebrity, añaden siempre que quieren zapatillas estilo botón. Porque aunque ya no uses tacones, no quiere decir que renuncies a ser más alta.

No podemos olvidar que las zapatillas sirven tanto para un look de día o para un super evento por la noche. Muchas famosas han decidido renunciar a los tacones, tanto para una red carpet o para su día a día. Siempre están rodeadas de fotógrafos y aunque les hagan imágenes en todo momento, con unas buenas sneakers están perfectas. El mejor ejemplo es Emily Ratajkowski y su pasión por las tendencias de los noventa.

