TAMARA FALCÓ en modo turista o una nueva lección de estilo con la camiseta de rayas que nunca falta en el armario de toda ‘insider’ de moda

No hay mejor forma de empezar el lunes que recordando los planazos del fin de semana. ¿No creéis? Una forma de venirse arriba mientras le damos a la tecla al ordenador. Eso sí, si este frío de Madrid no os ha hecho caer en el primer catarrazo del otoño como a una servidora. Pero oye, entre antibiótico y antibiótico también me intento venir arriba viendo los planazos de otros en Instagram como el de Tamara Falcó este fin de semana. Y es que la marquesa de Griñón se ha ido de ruta de la Reina Isabel con su novio y la primera parada ha sido Segovia.

Y desde Segovia con mucho amor y realeza, Tamara Falcó nos ha dejado claro que en cualquier armario de una buena ‘insider’ de moda, no puede faltar una camiseta o sudadera de rayas para el otoño. Y es que junto a la gabardina como la de Sara Carbonero son las prendas estrellas.

Que no sabemos de dónde es la camiseta de rayas de Tamara Falcó, pero aquí os dejamos otras opciones ’low cost’ para ser la más fashion de Madrid.

SUDADERA RAYAS BEVERLY HILLS (22,95€)

Sudadera rayas. FOTO: Zara

CAMISETA ALGODÓN RAYAS (25,99€)

Camiseta rayas. FOTO: Mango

CAMISETA ORGÁNICA RAYAS (9,99€)