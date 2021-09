Amiga, que la llegada del OTOÑO y la LLUVIA en MADRID no te arruinen el fin de semana con estos PLANAZOS que son mejor que Netflix

Tampoco os vamos a engañar, preferiríamos hacer todos estos planes a 30 grados y con un solazo de espanto. Pero oye, hay que adaptarse a las situaciones. Y aunque la llegada del otoño y el frío a Madrid haya sido de golpe, sin previo aviso, vamos a sacarle la parte positiva. Podemos llevar botas, blazers, shorts y vestidos. O lo que es lo mismo, marcarnos nuestros mejores looks del primer fin de semana de otoño en Madrid con estilismos propios del Street Style de la semana de la moda para los mejores planazos de este finde en Madrid.

Que por algo Madrid vuelve a ser la ciudad que nunca duerme, esa de la que Lady Madrid no quiere salir nunca y a la que Joaquín Sabina y Leiva le cantan sin descanso. Porque Madrid es mucho más que una ciudad. Y con estos planazos y nuevas aperturas que visitar este finde os lo vamos a demostrar. ¿Tienes la agenda a mano? Pues prepara la agenda y avisa a tus amigas, porque te van a faltar horas al fin de semana para poder hacerlo todo.

Viaja a la china cantonesa sin salir de Madrid con el nuevo RESTAURANTE de moda más irreverente

Situado en la Calle Asura 7, en Arturo Soria, se encuentra Wakka, el restaurante que nos ha robado el corazón. Un oasis en medio de Madrid donde vivir una experiencia gastronómica mágica. Sus platos son para chuparse los dedos, su personal de lo más simpático y servicial y encima con la decoración más en tendencia. Luces de neón, sillones de terciopelo, un callejón japonés...¡Magia, amigas!

‘Vaya, vaya, en Goya sí que hay playa’ con la nueva tienda de MR Wonderful

No puedes dejar de visitarla porque vas a flipar. ¡Vaya, vaya en la calle Goya hay playa! Si eres amante de Mr Wonderful y sus frases de buen rollo máximo no puedes dejar de visitar su nueva tienda de dos plantas que abrieron ayer mismo en Madrid. Está en la calle Goya, 15. ¡Bienvenido a la Isla Wonder! Y además de poder comprar todos los productos de la marca, podrás vivir una experiencia de lo más ‘wonder’ en su segunda planta, de donde no te irás sin hacerte miles de foto y vídeos para Instagram. ¡Alerta influencer!

Ayuso, OnlyFans y The Fitzgerald Burger las nuevas adicciones de Madrid

¡Y no es para menos! La cadena de restauración valenciana de los hermanos Carlos y Mario Gelabert celebró su llegada a la capital con un evento, por todo lo alto, que contó con la actuación sorpresa de Leiva. ¡El fiestón del año en la capital! Si no fuiste, seguro que lo vistes por Instagram. Multitud de caras conocidas como Miguel Angel Silvestre, Eugenia Osborne, Ana Matamoros o Marta Pombo, se dieron cita en el local que la compañía inauguraba en el Centro Comercial Quadernillos en Alcalá de Henares. Y este finde ya te puedes pasar a probar sus deliciosas hamburguesas, patatas y hacerte miles de fotos en su local de lo más tendencias total. ¡Welcome To The Movement!

¿Pereza máxima? No te muevas de casa con la mejor comida italiana de Napoli Gang

Napoli Gang, el delivery de los creadores de Bel Mondo, llegó a Madrid el pasado mes de mayo con el objetivo de revolucionar el mercado de las pizzas a domicilio y ya lo ha conseguido. En Napoli Gang son tan conscientes de que no hay mejor pizza que la recién hecha, que en su packaging rosa, canalla y reciclable te invitan a meterla dos o tres minutos en el horno (a 230º) antes de disfrutar del máximo placer en casa. ¡Amantes de las pizzas, esto lleva vuestro nombre!

¿Un buen cóctel? La Madrid Cocktail Week vuelve un año más

Madrid Cocktail Week vuelve un año más para celebrar su cuarta edición. Durante una semana Madrid se convertirá en la capital de coctelería. Y desde Inclán Brutal Bar y Rosi la Loca no invitan a vivirlo con ellos. ¿Sin planes para acabar septiembre por todo lo alto? En Inclán Brutal Bar nos invitan a disfrutar de sus increíbles cócteles: Brutal Kraken, Me quito el cráneo, el Goya y ¡muchos más! También en Rosi la loca con La Reina de corazones o Alicia en el País de Rosi.

Hazte el sueco y disfruta del otoño en Casa Suecia

Ha llegado el otoño. Para muchos el momento de volver a la rutina (ahora de verdad), pero también para volver a “hacerse el sueco”. Más aún con la propuesta gastronómica de Casa Suecia en NH Collection Madrid Suecia 5* (c/ Marqués de Casa Riera, 4), para compartir con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia o ¡con quién tú quieras! Hazte el Sueco estará disponible hasta el próximo 16 de noviembre en la zona de restaurante en horario de cena de domingo a jueves. Todo un “festín”, especialmente diseñado para un mínimo de cuatro personas, en el que podrás disfrutar de la Ensaladilla Casa Suecia, el Tataki de atún o el Solomillo ibérico con salsa de queso azul. Y por supuesto, no puede faltar Flor de alcachofa confitada y la Cazuelita de gambas al ajillo, con el Surtido dulce Casa Suecia de postre.