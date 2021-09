TAMARA FALCÓ vuelve a ‘El Hormiguero’ en modo JEFAZA total con este traje ‘made in Spain’ que enamorará a las chicas más pijas de Madrid

Qué ganas teníamos de volver a ver a Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ para enamorarnos de todos los looks con los que la hace brillar la estilista Montse Nieto. Y la verdad es que no han defraudado. Han empezado la temporada por todo lo alto y en modo jefaza máxima. Un traje siempre es una apuesta segura y nunca falla para ser la más elegante de la noche y más si es un traje ‘made in Spain’ como el que ha lucido Tamara Falcó que es un fondo de esos de armario que te dura para toda la vida. ¿Aún no lo has visto? Nosotros nos hemos enamorado de la blazer.

Es de una de las firmas ‘made in Spain’ favoritas de la marquesa de Griñón que ya ha lucido en varias ocasiones en el programa de Antena 3. Sí, estamos hablando de Amateur Spain.

En este caso nos hemos enamorado locamente de la blazer Salomé, Una americana burdeos en tejido crepe y solapa a contraste en crepe negro. Con cierre con cruce doble y botones de terciopelo negro. Además estiliza al máximo con su silueta recta y ligeramente oversize y largo cadera. ¡Una maravilla, amigas!

Blazer Salomé (219€)