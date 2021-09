Zara dice que las chaquetas de este otoño son los plumas crop, y los hay en todos los colores

Ya te hemos hablado de las chaquetas de entretiempo, como la gabardina, la chaqueta de tweed o la cazadora varsity. Y seguro que en estas próximas semanas antes de que llegue el invierno empezarás a ver por todos lados propuestas de abrigos más propios del invierno. Que si el clásico camal, los básicos negros, de estilo masculino, de lana, de borreguito... Pero la moda parece empeñada cada temporada en sorprendernos con una prenda que parece más propia del deporte o de la moda juvenil y convertirla en plena tendencia, haciendo que nosotras ya no podamos imaginarnos un solo look invernal en el que no este presente.

Muy en consonancia con la estética deportiva que lleva años rodeándonos, y que tuvo el año pasado con motivo de la pandemia su máximo apogeo, las prendas típicamente sport salen a la calle para acompañar todo tipo de estilismos, incluso los más sofisticados. Y es que si ya vemos como algo totalmente normal la idea de lucir zapatillas de deporte con vestidos más arreglados e incluso con trajes sastre (un look cada vez más aceptado en los ambientes de trabajo más vanguardistas y modernos), solo era cuestión de tiempo que pasase lo mismo con otras prendas. Por ejemplo, las sudaderas (especialmente aquellos modelos más sencillos estilo jersey) se lucen ya más allá de con el pantalón de chandal y el vaquero, y muchas mujeres han decidido incluirlas debajo de sus trajes de chaqueta.

Ahora le toca el turno a su versión en abrigo, el plumas. En una temporada donde los tejidos acolchados son la clara estrella, esta prenda sale del olvido y de las tradicionales pistas de esquí para llenarse de color y lucirlo con toda clase de estilismos. Pero Zara ha decidido darle una nueva vuelta en su última colección semanal y ponerlo en tonos inesperados, como el rosa claro, el tostado o incluso el verde intenso. Además, y para darle un toque de modernidad, la firma gallega propone lucirlo en clave cropped y llevarlo sin miedo encima de vestidos o pantalones de telas sofisticadas como el satén. Una forma perfecta para protegernos de las inclemencias del tiempo (que cada vez está más impredecible) y aportar a nuestro look diario algo diferente y rompedor con lo que crear un divertido contraste.

Cazadora acolchada cropped water and win protection en color tostado, de Zara (39,95 euros)

Cazadora acolchada cropped water and win protection en color tostado, de Zara FOTO: Zara Cazadora acolchada cropped water and win protection en color tostado, de Zara

Cazadora acolchada cropped water and win protection en color rosa, de Zara (39,95 euros)