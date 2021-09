La nueva colección de esta marca francesa nos da las claves para vestir bien si tienes más de 50

Cuando pensamos en el ahora tan de moda clásico estilo francés, lo normal es que nos imaginemos luciéndolo a una mujer joven, difícilmente de más de 35 años, alta, delgada y con piernas muy largas. Pero lo cierto es que si algo tienen las francesas es que consiguen ese envidiado “allure” a cualquier edad, y quizás sea porque su estilo es tan básico y funcional que queda igual de bien en cualquier etapa de tu vida y en cualquier talla.

Pensémoslo bien. Un armario que se compone a base de prendas de corte clásico, como un vaquero recto, una gabardina, una camisa blanca o prendas de punto, difícilmente llega a pasar de moda, aunque algunos puedan considerarlo aburrido. Lo cierto es que combinándolo con los accesorios adecuados y toques más de plena tendencia no solo podemos conseguir un armario de lo más versátil con apenas 10 prendas, si no que nos durará años y años, y apenas necesitamos alguna que otra nueva adquisición para actualizarlo. Y es que lo bueno de este estilo no es solo que nos aleja bastante de la vorágine de compras constantes y consumo compulsivo, si no que además te acompaña a medida que tu también creces. ¿Te cuesta creerlo? Pues es muy sencillo. Imagina una de las combinaciones más básicas: camiseta o jersey de rayas, vaquero recto y bailarinas. ¿Te visualizas luciéndolo igual a los 20 que a los 50? Nosotras desde luego que sí.

Es por eso que una de nuestras firmas francesas favoritas ha querido remarcar esto todavía más poniendo su nueva colección por igual a mujeres jóvenes y a otras de más edad, enseñándonos además cuáles son las prendas que necesitamos tener en nuestro armario este otoño. Hablamos de Rouje, la marca creada por la influencer Jeanne Damas que no para de acumular éxitos.

Los vestidos cruzados, sello de identidad de la firma, son un imprescindible en cualquier estación, pero hay mucho más. Los vaqueros (preferiblemente de corte clásico y cintura alta) se combinan con bonitos y románticos jerséis y cárdigan de punto, donde el toque femenino de los colores pastel, los lazos o los detalles bordados contrasta con el corte masculino de abrigos y chaquetas, que se llevan en clave oversize. Si quieres salir del denim, la firma también ofrece pantalones de corte clásico lisos o con estampados de lo más invernales, como la pata de gallo o el cuadro galés.