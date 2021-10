Conocemos cuál es la técnica de coloración que tiene enloquecidas a todas las chicas francesas

¿Qué sueles pedir a una coloración? Seguramente lo que pedimos todas, que aporte luz, un efecto rejuvenecedor, mejorar las facciones, aspecto natural y que su cuidado sea fácil y sencillo. Son peticiones muy comunes y que cuando acudimos a la peluquería solemos preguntar. Las mujeres francesas tienen las mismas preocupaciones por su cabello, pero ellas tienen una gran ventaja que nosotras no conocemos y es: la mejor técnica de coloración: la nueva versión de las mechas balayage. Al igual que en la moda, también los tipos de color de cabello suelen tener modificaciones y pueden sacar de un mismo tono los profesionales, varios matices.

Esta nueva coloración con french balayage está basada en la aclaración suave de color de medio a puntas. No se altera la raíz, y claramente está inspirada en el estilo de las mujeres francesas. ¿Qué diferencia encontramos? Esta nueva técnica se puede usar también en cabellos castaños y morenos. Cuando salieron este tipo de mechas, solamente estaban pensadas para cabellos rubios, pero ya no es así. De esta manera es añadir naturalidad y una estética diferente a todo tipo de cabellos. Así lucirán las melenas sanas y brillantes en cualquier momento y sin importar si es verano o invierno.

Las mujeres francesas aunque sepan antes que nadie, qué técnica se llevará en la próxima temporada, siguen una serie de cuidados muy sencillos. Mediante unas pautas que realizan desde pequeñas, logran tener las mejores melenas y las más envidiadas. El mejor ejemplo es el cabello de Anne Laure Mais Moreau. La fundadora de Musier Paris es la viva imagen de lo que es una mujer francesa. ¡Nos encanta el estilo y su cabello!

¿No conoces cuáles son las rutinas de las chicas francesas con su melena? Lo fundamental de esta guía es ser muy constante y no olvidarse nunca de ningún paso. Presta atención de los siguientes pasos y de algún producto que seguro que necesitarás.

El lavado del cabello es por la noche.

Ya lo dijo Caroline de Maigret, “las mujeres francesas no usan secador”. Por ese motivo, se lavan el pelo por la noche y siguen dos pasos: usar el aire fresco del verano y la toalla en invierno. Normalmente suelen dormir con el pelo ligeramente húmedo.

No usan cepillo.

Como no utilizan secador, tampoco usan cepillo. Eso sí, cepilla el cabello antes del lavado, después dejan secar al aire el pelo y por último pasan el cepillo. Las mujeres francesas quieren un bedroom look, es decir, un look natural y recién levantada. No usan cepillos, suelen utilizar sus dedos.

Usan champú en seco.

Por último y el más importante para conseguir ese estilo francés es el uso del champú en seco. Las mujeres francesas suelen tener en su cesta de compra el champú en seco de Klorane. Este producto ayuda a levantar las raíces y crea un efecto de brillo en el flequillo cuando no está del todo limpio. Por cierto, si te decantas por usar este champú tienes que usarlo solo en capas superiores, donde el pelo se ensucia más.

CHAMPÚ EN SECO (29,99 €)

Champú con una fina y exquisita fragancia de 24h de larga duración. FOTO: Kérastase

ACONDICIONADOR EN SECO (27,99 €)