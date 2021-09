Cortes de pelo que hacen más alta a las mujeres ‘petite’ para finalizar septiembre con un cambio de look

Al igual que pasa con la ropa o con los zapatos, hay diferentes tipos de cabello que quedan mejor a mujeres más altas. Por ese motivo, escoger bien el corte de cabello puede ser la mejor herramienta para moldear las facciones y conseguir un efecto estilizador. Si quieres un cambio de look y acabar septiembre y empezar un nuevo mes como es octubre, no pierdas detalle de las diferentes opciones que hemos investigado, y todo es gracias a las celebrities e influencers. Paula Ordovás, Andrea Duro o Alexandra Pereira miden 1′60cm, pero eso no les impide tener la mejor melena y además atreverse con las nuevas tendencias tanto en corte y en color. Si eres una chica ‘petite’, no pierdas detalle de la guía más completa de cortes de cabello. Ya sabes qué tipo de vaquero o vestido es el mejor que te sienta, ahora tienes que saber cómo tienes que pedir en la peluquería tu nuevo cabello.

¡Atentas chicas ‘petite’! Vuestros cabellos (si es posible) tienen que mantenerse cortos, porque una melena larga crea el efecto de menor altura. Si no mira cómo lleva el pelo Alexandra Pereira o Úrsula Corberó. A ambas les gusta mucho innovar con su pelo, pero la mayoría de las veces lo llevan corto o media melena. Y si eres bajita y te gusta tu melena XXL, lo mejor es llevar una coleta o un moño alto. Otro ejemplo en este caso es el de Ariana Grande. La cantante no renuncia a su melena larga y siempre lleva coletas muy altas y firmes. Sigue leyendo para conocer más trucos y consejos que toda mujer tanto alta y baja, necesita saber para sacar partido a su cabello este invierno.

Alexandra Pereria conoce muy bien cómo tiene que llevar su cabello. Sí mides lo mismo que ella es buen momento de conocer un truco que será el definitivo: Hair Contouring. Mediante la incorporación de unos reflejos, cerca del rostro, la atención estará centrada en tu cara y además da una apariencia de más altura.

Nuria Rica con la técnica de Hair Contouring. FOTO: @elhormiguero

Nuria Roca llevó la técnica de Hair Contouring. La presentadora consigue dar forma a su rostro y además estilizar las facciones. Además estas mechas sienta genial a todo el mundo.

No pierdas detalle de los mejores cortes de cabello para una mujer ‘petite’. ¡Ficha todo!

Corte de cabello Mullet

¿Eres atrevida y quieres un cambio radical? Sigue el ejemplo de Úrsula Corberó. La actriz es bajita y por ese motivo, desde hace un tiempo suele llevar melena corta. A nosotras nos encantó cómo llevó el mullet.

Corte long bob

¿Pensabas que Jennifer López es alta? La diva de la música no es alta, y por ese motivo llevó durante una temporada el long bob. JLo llevó todo tipo de cabellos, pero este es el mejor. Todo el mundo lo pide en la peluquería.

Coleta alta, muy alta.

Singer Ariana Grande attending the 62nd annual Grammy Awards on Sunday, Jan. 26, 2020, in Los Angeles. FOTO: Jordan Strauss GTRES

Uno de los recogidos que nunca pasa de moda y que sienta bien, es la coleta alta. Ariana Grande es petite y por ese motivo, siempre lleva una coleta muy alta. La cantante mide un poco más de 1,50cm, y como no quiere renunciar a su melena larga, usa este tipo de peinado. Conseguirás unos centímetros extras.

Media melena con ondas

María Pombo con una increíble melena con ondas. FOTO: @mariapombo

Ya sabemos que María Pombo no es bajita, pero llevó un cabello que sienta fenomenal. Es una melena escalonada con ondas suaves.