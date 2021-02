Dime cómo es tu pelo y te diré qué productos son perfectos para mantenerlo siempre brillante

Mantener el pelo en perfecto estado no es fácil, requiere de cuidados, de productos específicos, en definitiva, de una rutina capilar idónea. Antes de nada debemos entender que no todas las melenas necesitan las mismas necesidades, dependiendo de la propia naturaleza e incluso de la época del año en la que nos encontremos puede variar. Por lo tanto es indispensable conocer bien nuestro cabello y otorgarle lo que de verdad necesita.

Hablamos con Ana Martínez, Education Manager de Jean Louis David, para conocer con exactitud qué productos son los adecuados según el tipo de cabello: seco, graso, mixto e incluso teñido. Toma nota y olvídate de tus problemas.

Qué necesito si tengo... cabello seco

Problema: “Si es un cabello seco de la raíz a puntas, va a necesitar una hidratación continua”, explica Martínez.

Solución: “Una rutina capilar que trabaje desde la raíz, compuesta por mascarilla y acondicionador con propiedades hidratantes, y aplicar un cuidado también hidratante, pero sin aclarado (leave in) como complemento en cada mechón después del lavado y aplicar retoques a lo largo del día si es necesario para proteger de las agresiones externas haciendo que no se reseque aún más”, manifiesta la experta de Jean Louis David. Recomendación: evitar las fórmulas con siliconas, ya que el cabello parecerá más suave, pero no quedará hidratado en profundidad.

Qué necesito si tengo... cabello graso

Problema: “Las raíces tienden a tomar un aspecto demasiado brillante poco estético porque el cuero cabelludo produce demasiado sebo”, manifiesta.

Solución: Para poner fin a nuestros problemas, Ana descarta “los productos demasiado nutritivos y las fórmulas ricas en silicona que, al sobrecargar la fibra, favorecen la retención de sebo en las raíces y engrasan el cabello demasiado rápido”. Así pues, recomienda optar por champús y tratamientos con propiedades purificantes, astringentes y suavizantes que limpien en profundidad, pero con suavidad. Truco extra: realizar una exfoliación capilar una vez a la semana para purificar las raíces (sin abusar de ello).

Qué necesito si tengo... cabello mixto

Problema: “Las raíces se engrasan y el resto del cabello está deshidratado ¡dos problemas opuestos!”, explica con detalle la experta sobre este tipo específico de cabello.

Solución: Ana Martínez apunta a “dos productos específicos que trabajen conjuntamente para reequilibrar la melena”. ¿De cuáles hablamos? “Se necesita un champú que aporte una hidratación ligera en las raíces con el fin de tratar el exceso de sebo y una mascarilla muy nutritiva solo en las puntas y medias puntas para hidratar en profundidad la materia seca”, resalta.

Qué necesito si tengo... cabello teñido

Problema: “El cabello está maltratado por las sucesivas coloraciones, la fibra capilar está debilitada y la coloración tiende a perder potencia y pigmentación, por lo que hay que apostar por cuidados reparadores que además protejan el color”, apunta la experta.