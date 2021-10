FANTASÍA y MODA es esta camisa de Uterqüe que por culpa de PAZ PADILLA necesitamos hoy mismo en nuestro armario de otoño

Si ayer era la Reina Letizia la que nos enamoraba con una camisa de Uterqüe, hoy es Paz Padilla. Lo que tenemos claro es que necesitamos una camisa blanca fantasía para todos nuestros looks de octubre. Y la de la presentadora de Telecinco ya tiene lista de espera. Y no nos extraña. Además, que no no puede gustar más como la ha combinado Paz Padilla con unas bermudas de piel y tachuelas y botas altas. ¡Qué lookazo!

Nos hemos fijado en esta camisa confeccionada en un tejido de crepe fluido con cuello clásico y abertura mediante tapeta frontal y aplique de cinta especial y botones joya diseñada para un efecto acomodado a la figura.

Stories de Paz Padilla. FOTO: @paz_padilla

Camisa fantasía (79 €)