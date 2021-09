Este conjunto de Uterqüe soluciona todos tus eventos de invitada que puedas tener en los próximos meses

Debido a la pandemia y sus consecuencias son muchas las parejas que tuvieron o decidieron posponer sus eventos y celebraciones. Bodas, bautizos, comuniones y demás fiestas tuvieron que paralizarse durante un año en espera de la mejora de la situación, para poder juntar a todos sus familiares y a sus seres queridos y festejar juntos. Tal fue la paralización que hasta las propias marcas de invitadas e incluso de vestidos de novias decidieron dar un giro radical a sus colecciones y cambiar su tradicional ropa de ocasión por prendas cómodas del día a día o incluso vestimenta para estar en casa.

Una auténtica crisis para el sector nunca vista que ocasionó una auténtica reconversión del mundo de la moda a marchas forzadas, tanto en la parte del diseño como en la venta, pasando de la física a la online en un tiempo récord, pero que ahora parece que gracias a la mejora de la situación está volviendo a cambiar. ¿Y eso que supone para nuestro armario? Pues que vuelve la conocida como temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) que este año se ha retrasado algo más, y que aunque normalmente empieza con la llegada de la primavera, las restricciones hicieron que empezase ya bien entrado el verano, y por lo tanto se mantenga hasta bien entrado el otoño.

Pero claro está, los códigos de vestimenta del verano no son los mismos de esta época del año, y la bajada de las temperaturas impone conjuntos más elaborados, ya que el siempre sencillo vestido de tirantes o de manga corta no suele servir aquí (a no ser que tengas la suerte de que tu evento sea en un destino con un clima idílico). Por eso, y porque a veces escoger un vestido de manga larga puede ser insuficiente frente a la climatología, uno de los consejos que damos a todas las invitadas es apostar por los dos piezas.

Y es que además de aportar estilo y poder reusarlos fácilmente, son perfectos para el entretiempo. Por eso no hemos podido evitar caer rendidas antes este de Uterqüe. Su estampado de pata de gallo (uno de los favoritos de la próxima temporada), sus detalles de botones de perlas, y sus mangas de farol nos parece ideal para llevar junto en cualquier evento o por separado en tu día a día, sumando la blusa a unos sencillos vaqueros o el pantalón con una camisa blanca.

Camisa estructura botón fantasía, de Uterqüe (89 euros)

Pantalón pata de gallo, de Uterqüe (89 euros)