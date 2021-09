La CAMISA de colores de UTERQÜE que ha estrenado PAZ PADILLA hace ‘match’ con todos tus vaqueros para los próximos meses

No puede faltar en tu armario este otoño. ¿No nos crees? Pues cuando la veas no vas a dar la razón. Nunca mejor dicho. Y es que Paz Padilla se ha convertido en toda una influencers y nos enamora con cada uno de sus looks. Y sin duda, una de sus marcas favoritas en los últimos meses es Uterqüe. Primero nos hizo enamorarnos de un mono de cuadros verdes y blancos y ahora de esta camisa de cuadros de colores con el fondo blanco.

Paz Padilla ha combinado la camisa con uno pantalones blancos y un mini bolso de su marca. Se trata de una camisa confeccionada en un tejido de popelín estampado de cuadros con cuello clásico y cierre mediante botones y diseñada para un efecto amplio.

Paz Padilla con camisa de cuadros. FOTO: @paz_padilla

Camisa popelín estampado cuadro (69,00 €)