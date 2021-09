Critican a Paz Padilla por su opinión en ‘Sálvame’ sobre la muerte de doña Ana y la boda de Anabel Pantoja

Egos TV

Cuestionada

La muerte de Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, está generando muchísimos movimientos y cambios en el mediático clan. La boda de Anabel Pantoja ha estado ‘en peligro’ por la indecisión de la colaboradora. Finalmente, tanto ella como el novio, Omar Sánchez, han decidido continuar con sus planes de celebración.

Así lo ha confirmado ella misma con esta publicación en la que ha querido recordar a su querida abuela: “Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento! Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tu gorda que te adora, para siempre”, ha escrito junto a una bonita imagen de ambas.

Paz Padilla este lunes en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

En ‘Sálvame’ han estado siguiendo durante las 24 horas del día los pasos de la familia en las últimas horas. La presentadora Paz Padilla, encargada de moderar hoy el programa de Telecinco, ha opinado sobre la celebración de la boda de Anabel: “Yo, que entiendo la muerte desde otro prisma menos dramático. Que yo baile en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, un homenaje a él... Por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda”, aseguró.

“Al final es una celebración para ellos... mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior”, ha deslizado ante una opinión casi unánime por parte de los colaboradores. La humorista ha asegurado que, si fuese ella la que se casase, lo aplazaría para más adelante: “Lo que puedes posponer es material, el convite, la música, la exclusiva... que en este caso estoy segura de que la revista no le pondrá ningún problema”.

Sin embargo, las redes sociales son un mundo aparte. En esta ocasión, son muchos los que han criticado la actitud de la gaditana con respecto a este tema, algo que ya ha hecho en varias ocasiones ya que la muerte la ha vivido muy de cerca.