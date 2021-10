Cinco bailarinas, mocasines y merceditas que si usarás para diseñar el mejor uniforme en octubre con mucho estilo

Una de las partes más complicadas del fin del verano es tener que guardar las sandalias y buscar las botas. Comienza una temporada donde los zapatos no tienen que ser aburridos, ni tampoco fríos en colores. Este otoño e invierno, será diferente porque ya hemos observado que el street style tendrá mucho color, pero eso sí, muy poco tacón. Por eso, siempre es buen momento para conocer qué novedades hay tanto en bailarinas, mocasines y merceditas. No hace falta que escojas solamente por un zapato. No apuestes solamente por uno, y amplía este año el zapatero. Si todavía vives en alguna ciudad de entretiempo (la peor parte del año porque no sabemos qué ponernos), ficha algún mocasín o bailarina. Son zapatos que no dan calor y que sientan genial con un mommy jean o un pantalón estampado.

Ir bien vestida este otoño es muy fácil y sencillo. Zara, Massimo Dutti o H&M tienen propuestas muy interesantes. ¿Qué color o tejido será el más repetido? La paleta de tonos es muy variada, ya que va desde un rojo intenso hasta un blanco puro. Por otra parte, la textura favorita será el terciopelo. Y si todavía estos zapatos no te encajan porque tu estilo es más atrevido, tienes que ver los mocasines con plataforma. Después de ver este zapato, no dirás que no a la nueva y clásica tendencia de todos los años.

Estos zapatos son la mejor alternativa para mujeres bajitas y altas, es decir, te permite no tener que usar tacón para ir bien vestida. Un buen look de oficina, no solamente se puede lograr con una bota alta, puedes ir con unas manoletinas clásicas o unos mocasines con hebilla dorada. Añadirás comodidad y elegancia a tus outfits sencillos de otoño.

Seguro que durante la primavera, habrás llevado calcetines blancos con los mocasines. Ahora que comienza hacer frío, usa estos zapatos con medias.

Alexandra Pereira con mocasines y calcetines blancos. FOTO: @alexandrapereira

¿Y las merceditas? Claramente tenemos un modelo que está en Mango que nos encanta. Algunas las llaman bailarinas, pero estas merceditas quedan genial con un jean y una sudadera de color, o un maxi vestido elegante. Melissa Villarreal es una fanática de este calzado, e incluso lo usa para estar por casa. Nunca sabes quién puede llamar a tu puerta, y por eso siempre hay que mantener el estilo. Más abajo te contamos qué modelo es el que usa la influencer.

Story de Melissa Villarreal con merceditas. FOTO: @ melissavillarreal

No pierdas detalle de la mejor guía de merceditas, mocasines y bailarinas que hemos preparado para este otoño. Te advertimos que vas a querer TODO.

MERCEDITA EMILIA GREEN (179.00€)

Mercedita en color verde menta. FOTO: Augusta

MOCASINES CON PLATAFORMA (69,99 €)

Mocasín de piel. FOTO: Mango

BAILARINAS CON LAZO (35,95€)

Bailarina de piel con forma geométrica. FOTO: Zara

MERCEDITA CLÁSICAS (85,00€)

Mercedita en color rojo pasión. FOTO: Cayumas

MOCASINES SUELA TRACK (29,99 €)