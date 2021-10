El punto es la estrella de este otoño y estas son las 5 formas de llevarlo, palabra de Mango

Cuando llega la temporada de frío, hay un tejido que estoy deseando recuperar para incorporar a mi armario: el punto. Y es que aunque en verano sigue presente en muchos de nuestros looks en forma de pequeñas dosis, como tops cortos o incluso pantalones calados, que tienden más al crochet, lo cierto es que este material tiene en el otoño, pero también en el invierno, su mejor patio de recreo. Por ser abrigado, suave y la mar de cómodo, las pasarelas se llenan de propuestas de punto, y como no podía ser de otra manera la calle y las redes sociales no se quedan atrás.

Incluso los conjuntos y total looks de punto han sido un habitual en los street style de las pasadas semanas de la moda. Porque si bien todavía no ha llegado el frío, las expertas en moda conocen de primera mano todas las posibilidades de este tipo de prendas, y apuestan por llevarlas combinadas con accesorios más propiamente veraniegos, como sandalias o pequeños bolsos de mimbre.

Pero si tienes dudas de qué prenda elegir para iniciarte en la tendencia, Mango te ofrece mil versiones, de las que hemos rescatado 5 modos de llevar el punto este otoño. Toma nota.

El chaleco de aire vintage

Los chalecos de punto están destinados a ser tan populares como lo fueron el invierno pasado. Los diseños más bien discretos dominaron el 2020, pero en 2021, prepárate para llevar la tendencia al siguiente nivel con tejidos retro en colores brillantes. Si parece vintage, está de moda.

Chaleco punto cuello vuelto, de Mango (29,99 euros)

Chaleco punto cuello vuelto, de Mango FOTO: Mango Chaleco punto cuello vuelto, de Mango

Jersey bretón

Así llaman también los expertos en moda a este jersey de rayas. Y es que a veces, las prendas que consideramos básicos son los que tienen mayor impacto en nuestros looks, y eso sin duda se puede decir de este jersey.

Jersey punto rayas, de Mango (29,99 euros)

Jersey punto rayas, de Mango FOTO: Mango Jersey punto rayas, de Mango

Un cárdigan de colores

Hace ya varias temporadas que las francesas nos enseñaron todo el poder de esta prenda, y parece que este otoño las tiendas han decidido hacerles caso. Escoge uno con estampado o detalles candy y tonos pastel.

Cárdigan punto flores, de Mango (39,99 euros)

Cárdigan punto flores, de Mango FOTO: Mango Cárdigan punto flores, de Mango

Un vestido midi

Sin duda la prenda más versátil y estilos que puedes tener para lucir esta tendencia. Y es que es perfecto para llevar con botas al trabajo como para lucirlo con sandalias de tacón por la noche. Solo necesita los accesorios adecuados

Vestido punto canalé, de Mango (39,99 euros)

Vestido punto canalé, de Mango FOTO: Mango Vestido punto canalé, de Mango

Un conjunto de dos piezas

Si bien el año fueron el combo estrella para estar en casa, la moda ha decidido no perderlos de vista, pero ahora en una versión mucho más sofisticada, y cambiando el pantalón o leggins por faldas y vestidos.

Cárdigan punto textura, de Mango (59,99 euros)

Cárdigan punto textura, de Mango FOTO: Mango Cárdigan punto textura, de Mango

Minifalda punto textura, de Mango (39,99 euros)