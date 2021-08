Te descubrimos la marca que ha revolucionado las tradicionales prendas de punto y que enamora a influencers como Madame de Rosa

Cada vez son más las marcas que ante el consumo masivo y un mundo totalmente globalizado, en el que parece que todas las tiendas ofrecen más o menos lo mismo con pequeñas variantes, deciden apostar por un solo producto y hacer de él el eje de sus creaciones. Y es que aunque esto era bastante habitual en la parte de los complementos, era menos común verlo en las prendas de vestir. Estamos muy acostumbrados a ver marcas especializadas en bolsos de piel, en bailarinas, en joyas, en gafas de sol, o incluso en en modelos más específicos, como bolsos de rafia, de fiesta, alpargatas...

Pues el descubrimiento que te traemos hoy no es una firma especialidad en una prenda en concreto. Y es que en su web no vas a encontrar solo vestidos o solo blazers, si no un poco de todo. Entonces, ¿dónde esta la especialización? Pues en el material que usan para crearlos: el punto. Si bien, siendo justos, no podemos decir que sea una idea novedosa del todo, ya que ahí tenemos a Missoni, una firma italiana que lleva muchos años dedicada exclusivamente a presentar sobre la pasarela prendas creadas en punto, y cuyo famoso estampado ha sido sin lugar a dudas uno de lo más copiados del mundo de la moda.

Pero la novedad de esta marca es, además de su precio asequible, y es que la mayoría de sus prendas no pasan de 75 euros, los cortes. Ruve, que así se llama esta firma francesa, ha querido ir un paso más allá de los clásicos jerséis, pantalones sueltos y cárdigans. Y solo hay que darse un paso por su web para ver como los patrones se reinventan, creando nuevas prendas solo aptas para las más atrevidas, como bodas con originales aberturas, bralettes, mini faldas, leggins con botones...

Aunque no todo es punto en su web, ya que también los vaqueros, las chaquetas de piel o borrego o incluso algunos conjuntos de chaqueta cropeed y mini faldas perfectos para convertirse en tu nuevo look de oficina antes de que llegue el frío. Su apartado de sets hará las delicias de las amantes de este material, ya que ofrece total looks de lo más originales a base de por ejemplo tops cortos con mallas de ciclista, faldas con atrevidas aberturas y jerséis.

Tal es su originalidad que ya ha seducido a una de las influencers más originales del panorama patria. Y es que Madame de Rosa se ha dejado ver por Madrid con uno de estos conjuntos a base de una falda asimétrica, top tipo sujetador y chaqueta torera. Quizás es demasiado para iniciarnos en esta tendencia, pero sin duda es la inspiración que necesitamos para hacer rendida al punto en los próximos meses.