Conocemos cuáles serán los zapatos que no te quitarás en tu vuelta de vacaciones

Queda poco para notar un poquito de frío en los pies con las sandalias y por ese motivo, es bueno momento de ir mirando qué calzado llevarás esta nueva temporada. Una cosa que te aseguramos es que la palabra aburrido no está. Todo el tipo de calzado que verás en las calles en los próximos meses, será colorido, con formas diferentes, aunque no te podemos negar que estarán las clásicas botas o el botín negro. Dos básicos en nuestro armario que salvan cualquier ocasión. Vienen nuevos aires y cambios en las tendencias de calzado otoño 2021-2022. Principalmente porque las plataformas (te tendrás que ir acostumbrando) estarán en muchos de los zapatos o zapatillas que selecciones. Las tendencias de los noventa son las reglas de este año. Eso sí, un punto a favor que tienen las plataformas es la silueta que nos proporciona, y que no nos dan los tacones.

Bota clásica marrón, sneaker con plataforma y estampado de cebra, botas estilo ‘cowboy’ son algunos de los zapatos que dominarán el frío. El último calzado ya lo llevó Dua Lipa hace un par de días y comprobamos que queda genial con un vestido de verano o un maxi vestido para este invierno. Se puede decir que la comodidad sigue presente en el mundo del calzado, pero veremos nuevas revoluciones en la estética y en el color. Como novedad, los mocasines o las merceditas, estas últimas con suela chunky estarán por todas las páginas de tus tiendas favoritas. Al final caerás, y tendrás unos zapatos estilo colegial. Por último, una tendencia que nos gusta mucho y qué seguro que a ti también es el glitter. Botas metalizadas con mucha lentejuela, en otras palabras, las firmas quieren que salgamos de fiesta y pensemos que estamos en un rooftop de Brooklyn.

Tendencias otoño 2021-2022

No nos podíamos dejar en esta lista, una de las novedades que más llamará la atención. Los botines de suela track son el calzado por excelencia de este año. Ya lleva un tiempo en el radar de tendencias, pero esta temporada fue incluida por las firmas de moda. Aunque no lo creas, son cómodos, fáciles de combinar y serán tus botas favoritas este 2021 y 2022. ¿Recuerdas quién llevó este tipo de suela el año pasado? No podía ser otra que Paula Echevarría.

Antes de conocer cuáles son los zapatos que tienes que fichar, también queremos destacar los zapatos de punta afilada. El estilo femme fatale estará muy presente en tus looks y por ese motivo, los tacones serán muy puntiagudos. Olvídate del color negro y apuesta por colores neón, pastel e incluso con combinaciones de varios colores. Añade color al gris y frío invierno.

Victoria Beckham con tacón de punta.

Apunta todo de la siguiente lista que hemos elaborado. Tendrás la mejor colección de calzado para este invierno. ¡No desveles tu secreto!

ZAPATILLA CON PLATAFORMA (45,99 €)

Zapatilla con estampado de cebra.

BOTINES COWBOY (47,99 €)

Botines de cuero.

MERCEDITAS EN AZUL (29,90 €)

Merceditas con hebilla.

BOTAS CON TACÓN GRUESO (26,00€)

Botas minimalistas.

ZAPATO TACÓN KITTEN (19,99€)

Zapato con tacón en punta.

BOTAS XXL (45,49 €)