Cómo sumar el naranja a tus looks sin morir en el intento: así se lleva uno de los colores sorpresa de la temporada

Negro, blanco, rojo, tonos tierra, opciones pastel... pero ¿qué pasa con el naranja? Puede que Pantone no lo haya situado como el color del 2021, como sí ha sucedido con el amarillo Illuminating o el Ultimate Grey, pero este tono tan complejo como favorecedor se ha convertido en uno de los reyes de la primavera. Echa un vistazo a Instagram y lo entenderás.

Tiñendo prendas, accesorios e incluso todo tipo de calzado, el naranja ha llegado para revolucionar nuestro armario. Y sí, lo está consiguiendo. Apostar por él no es fácil, no hablamos de un color sencillo a la hora de combinar con otro tipo de tonos, como si podría ser el beige o el rosa bebé, pero es innegable que tiene una capacidad innata para darle la vuelta a cualquier look con solo formar parte de él.

Instagram habla: cómo debes incluir el naranja en tus estilismos

Empezar por los complementos

Apostar por un bolso o por unos zapatos en esta tonalidad puede ser el primer paso para introducirlo en tus looks y seguir esta explosiva tendencia.

Di sí a la americana en color naranja

Cualquier propuesta dará un giro de 180º si eliges este tipo de prenda que inunda nuestras firmas favoritas.

Prendas estampadas que incluyan el naranja

Es uno de los recursos más repetidos y también creativo. En pequeños detalles o como parte protagonista, tú decides.

Apuesta por el pantalón en color naranja

Es quizás una de las opciones más atrevidas pero es ver el resultado y querer dejar de lado cualquier miedo.

Total look

Un vestido largo en color naranja o un conjunto de dos piezas con este tono como único protagonista han sido opciones que también hemos podido ver en la red y que pese al miedo inicial, las más atrevidas (siempre con las prendas y complementos adecuados) han llevado con mucho glamour. Y tú, ¿darías el paso?