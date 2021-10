Zara apuesta por las mujeres de más de 50 y estas son las prendas con las que quiere vestirlas

No hemos parado e ver últimamente como en las redes sociales aparecen mujeres que a simple vista parece que no encajan en el perfil que todas tenemos en mente como influencers. Esto es, chicas jóvenes con cuerpos casi perfectos y sin una sola arruga ni imperfección en la piel y que podían pasar perfectamente por modelos profesionales. Instagram parece llenarse cada vez más de mujeres que pasan largamente la veintena, con cuerpos de todas las formas y tamaños, que demuestran a golpe de post que la edad no está reñida con la elegancia ni con el buen gusto. Más bien al contrario, si no que dan tips de estilo y de cómo vestir realmente con prendas más o menos asequibles y cómo lucirlas para sacarles el máximo partido.

Si bien esto no es algo nuevo, ya que mujeres como Iris Apfel se han convertido desde hace años en referencias del buen gusto, algo que también ha pasado con celebrities aplaudidas por toda la crítica, como Carolina de Mónaco. Pero quizás la diferencia fundamental está en que mientras que a estas mujeres eran las publicaciones de moda las encargadas de encumbrarlas y publicar su estilo, esta nueva generación de mujeres maduras se encargan ellas mismas de promocionarse, eligiendo por sí mismas su ropa sin la ayuda de estilistas y haciéndose sus propias fotos, que ellas mismas se encargan de compartir en sus cuentas de Instagram. Hasta hay un matrimonio octogenario que circula por Tik Tok, cuyos looks nada discretos y especialmente atrevidos de firmas como Margiela están causando auténtico furor.

Por todo ello Zara, pionera siempre en las tendencias no solo de ropa, si no de todo lo que tenga que ver con el mundo del diseño, desde tecnología hasta logística, ha visto en ello una nueva forma de presentar al mundo sus colecciones, y a apostado en su última campaña por una mujer de pelo blanco o por la actriz y modelo Marisa Berenson para lucir sus últimas creaciones. Y lo mejor de todo es que la sha vestido con prendas habituales que podría llevar cualquier chica de 20 años, alejándose un poco de la idea de que a cierta edad hay prendas o colores prohibidos. Vestidos camiseros, conjuntos pijameros estampados, vestidos con volumen e incluso collares de bisutería son algunas de las prendas que la firma gallega propone con estas modelos de excepción que de momento ya han conseguido el aplauso entre los usuarios de la red social.