Aprender a combinar los colores más favorecedores de Zara si tienes 60 años o más

Los colores que estarán en el teñido de las prendas este otoño se caracterizan por la vitalidad, energía y brillo. El lila, amarillo, rojo o el azul son algunos de los colores que hay que visualizar muy bien, debido a que las combinaciones con estos tonos y con otros será lo más habitual. Dejarás a un lado el negro, marrón o el gris. Este otoño hay muchas ganas de vestir diseños atrevidos y diferentes, es decir, los colores que serán los básicos para un buen look, quieren transmitir ganas de salir, de experimentar con la moda y la necesidad de salir de la zona de confort. Por todos estos motivos, si tienes 60 años o más, tienes que aprender cómo combinar colores muy variados. Zara en su nueva colección de otoño e invierno, añadió los colores predominantes. La clave para conseguir un buen cambio de look y seguir las tendencias es la actitud.

Para conseguir una buena fusión de colores, nos hemos centrado en cinco tonos: rojo, amarillo, lila, azul y fucsia. Sabiendo cómo unir (igual que un puzzle) los anteriores colores, conseguirás un outfit del mismo nivel que Omaira Marcos. Influencer con 60 años que es fuente de inspiración para mujeres de su edad, y también para gente joven. Apuesta siempre por prendas actuales y no renuncia por su edad, a llevar colores vivos. No te preocupes si todavía tienes alguna duda de cómo empezar. Con la siguiente guía o mejor dicho, con estos trucos no habrá color que se te resista.

Amarillo y azul

El tono azul es el más común en cualquier época del año. Este color genera confianza y es hasta se puede considerar como neutro dependiendo con qué color se combine. Te aconsejamos que como el azul es frío, se combine siempre con un color cálido como es el amarillo. Aunque pienses que puede quedar muy explosivo, para nada. Eso sí, que el amarillo sea un tono pastel.

PANTALÓN TIRO ALTO (29,95 €)

Pantalón con cinturón. FOTO: Zara

BLAZER CRUZADA (49.95 €)

Blazer color aceite. FOTO: Zara

Fuscia y lila

Estos dos colores nos encantan. Son los dos tonos más importantes en esta temporada y están muy de moda. No imagines que tendrás un look sobrecargado, porque con estos colores se consigue mayor energía para un día completo en la oficina. Puedes escoger entre un traje pantalón o un vestido con ambos colores. Añade un mini bolso para completar el look.

BODY ELÁSTICO (15,95 €)

Body fucsia. FOTO: Zara

PANTALÓN SATINADO (29,95 €)

Pantalón de tiro alto. FOTO: Zara

Todo al rojo

Si el color estrella de tu armario es el rojo este otoño la mejor apuesta es el monocolor. Ya estamos viendo en las nuevas propuestas de grandes firmas, la pasión que sigue habiendo por este color. Este color parece fácil, pero no lo es. Principalmente porque no tiene muchos matices y para no fallar, lo mejor es un look del mismo color. Consejos: añade un estampado.

BLUSA CON LUNAES (25,95 €)

Blusa roja con estampado. FOTO: Zara

FALDA RECTA (25,95 €)