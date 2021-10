De niña a mujer: el cambio de estilo de la PRINCESA LEONOR (a su vuelta de Gales) analizado al detalle por los expertos en moda

Un nuevo momento histórico para la Casa Real española y todas las miradas están puestas en la Princesa Leonor. De niña a mujer para una adolescente que tiene toda la presión y las miradas de un país en ella. Los Premios Princesa de Asturias 2021 están llamados a ser históricos y ya han empezado a serlos. El primero de todos esos momentos ha sido el debut de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el XXIX concierto previo a la gala. La heredera en su vuelta de gales ha eclipsado a la Reina Letizia y a su hermana, que le han cedido todo el protagonismo, con su impresionante vestido fucsia. Y esta mañana lo ha vuelto hacer siguiendo el camino de austeridad de su madre repitiendo diseño de la marca sevillana Vogana.

La brillante evolución del estilo de la Princesa Leonor es lo más comentado en este viernes. Un cambio de look en el que es más que evidente a influencia de Doña Letizia. La influencia de su madre es clara en Leonor, con un vestido de silueta ‘wrap’ que es uno de los favoritos de la Reina, tanto como el color fucsia de lo más feminista. ¿Qué es lo más destacado del cambio de estilo de la Princesa Leonor? En Lifestyle hemos querido hablar con diferentes expertos en moda de nuestro país para analizar en profundidad esta evolución.

La princesa Leonor (i) y la infanta Sofía a su llegada a la audiencia a los galardonados con las "Medallas de Asturias 2021", este viernes en el Hotel La Reconquista de Oviedo. FOTO: Ballesteros EFE

“La Princesa Leonor ha heredado la estupenda y atractiva percha de su padre, el Rey Felipe VI, y la elegancia y buen gusto de su madre, la Reina Letizia, a la hora elegir vestuario. Prueba de ello es esta espectacular nueva silueta de Leonor, nuestra futura Reina, marcada por un vestido en color rosa fuscia, perfecto para su tono de piel y color de pelo, con detalles fruncidos en un lateral del vestido y mangas abullonadas. Actual, juvenil y muy apropiado, tanto para una chica de su edad como para al acto donde acudía. El toque especial a su propuesta son los salones en color crema y destalonados, muy similares a los que lucía también ese mismo día Doña Letizia y que demuestran, una vez más, que el armario de madre e hija tienen muchos rasgos en común. Un outfit 100% acertado, desde mi crítica, y que viene a confirmar que Casa Real España seguirá marcando tendencia y estilo con la futura sucesión”, nos analiza Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Los tacones de la Princesa de Asturias, durante el recibimiento en audiencia a los galardonados con las ‘Medallas de Asturias 2012’. FOTO: Jorge Peteiro Europa Press

“Personalmente opino que el estilo de la Princesa Leonor va a empezar a formarse, ya deja atrás sus años de niña, para ir poco a poco siendo una adolescente-mujer, lo cual todos los medios observaréis ya que es la Princesa de la nueva generación. Muy escogido el color de su vestido, el rosa fucsia ya que favorece muchísimo a su tez y pelo, y hace que se vea resplandeciente. También muy bien la idea de ir implementando tacones a sus actos, como los kitten heels que ha lucido, donde vemos ese claro paso de niña a mujer. Como profesional habría optado por otro tipo de silueta o look ya que la forma es poco juvenil, y me gustaría ver a la Princesa más moderna como ha demostrado ser su madre la Reina Letizia. Estos looks de Alessandra Rich serian por ejemplo opciones que yo habría barajado para este momento tan importante en su cambio estilístico, looks estilosos y modernos, pero a la vez juveniles y muy chic”, nos comenta Víctor Blanco, uno de los estilistas estrella de España encargado de los estilismos de Nieves Alvárez, Ester Expósito o Ana Mena.

“Ha habido un antes y un después de su marcha a Gales. Creo que ella es clásica como su madre y va a llevar un papel de futura Reina, con lo cual lo tiene muy claro. Es una chica muy fiel a sus colores, el rosa, el rojo, el azul, también como la Reina Letizia. Cortes clásicos, midi, bastante relajados, muy en su sitio. Todo lo contrario a la Infanta Sofía que va a ser mucho más moderna, al no tener ese papel de futura Reina, se va a relajar más. La evolución del estilo de Leonor queda claro también en el peinado, un estilo mucho más de mujer. También ha tenido un cambio sutil en el rostro, se ha hecho las cejas, ya ha entrado en definir sus rasgos. Ella se siente más mujer, cuando tenemos esa edad que somos más presumidas. También le gustan los estampados, el tweed, el tacón de bailarina, pasando de ir plana a llevar un poco de tacón y cada vez la veremos con más tacón. Hasta en los complementos lleva joyas que destacan más. Hay un antes y un después muy claro. Vamos a ver una Leonor mucho más madura pero siempre con el estilo y la personalidad de la Reina. La veo como una mini Letizia”, analiza Ana Capel, estilista de celebrities y fashion editor.

La reina Letizia, la princesa Leonor (d) y la infanta Sofía a su llegada a la audiencia mantenida con los Miembros Protectores de la Fundación Princesa de Asturias. FOTO: Ballesteros EFE

“En resumen me han encantado estos dos estilismos de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias hasta el momento. Esta en una edad muy complicada, cuando te conviertes en mujer pero sigues siendo una niña y encima eres Princesa y heredera al trono que lo complica todo más. Pero el vestido de anoche me encantó, la combinación del largo con ese mini drapeado que hacía que no fuera largo del todo y que tuviera un movimiento muy bonito y el color que es muy alegre. Es un acierto total en la elección. Y si le sumas que han apostado por marca España y con precios asequibles está muy bien. Yo tenía claro que el salir de España iba a hacer que cambiara radicalmente de imagen. Además, hoy ha seguido los pasos de su madre, la Reina Letizia, y ha repetido el vestido de Vogana para continuar con la línea de austeridad en ese paso tan complicado de pasar de niña a mujer”, nos explica Anitta Ruiz, asesora de imagen.

La princesa Leonor a su llegada al tradicional concierto de los Premios Princesa de Asturias, este jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. FOTO: Ballesteros EFE

“La Princesa Leonor ha dado un aire más maduro, más adulto, buscando un toque trendy pero dentro de un estilo muy conservador porque ella se debe a su posición y tampoco puede vestir como lo haría cualquier niña de su edad. Ella tiene un cargo y es la futura Reina y tiene que ser asesorada en ese sentido. Aunque ya se viste más como una mujer y eso se está notando con un toque más sofisticado y actual pero con el punto conservador que le obliga el cargo. Por otro lado habría que resaltar que es una jovencita esbelta y con altura, con buena figura y que se apoya en ello de una forma elegante. Me parece muy acertado porque tiene una figura muy bonita y eso se tiene que resaltar. Los colores son dulces y elegantes. A mi personalmente me gusta, aunque es un punto más adulto de lo que llevaría cualquier chica de su edad pero es que a los lugares a los que ella asiste es muy acertado”, nos comenta Piluka de Echegaray, directora de Piluka de Echegaray Image Consulting e Instituto Piluka de Echegaray y experta en imagen personal.