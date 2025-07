Estas chanclas son la tendencia inesperada del verano y tienen más estilo del que imaginas

Olvídate del hecho de que las chanclas son cero estilosas y solo sirven para andar por casa en verano o para las vacaciones en familia, este verano van a convertirse en el truco de estilo más cómodo en cuanto a calzado. Y no lo decimos solo nosotras, influencers, famosas, expertas en moda, todas están de acuerdo en que estamos ante la nueva era de las chanclas, así que sí tienes curiosidad por saber más. Estás en el lugar perfecto, toma nota, porque no vas a querer dejar pasar la tendencia más inesperada del verano, y sí la más cómoda también.

¿Cómo empieza a hacerse algo tendencia, te preguntas? Primero lo vemos en las pasarelas internacionales, y aunque muchas veces no te fijes en como van calzadas las modelos encima de la pasarela, hace varias temporadas que llevamos viendo a muchas con chanclas en los pies. Después, las modelos fuera de pasarela, desde Kendall Jenner a Gigi Hadid, todas ellas dieron su aprobado a este tipo de calzado una vez denostado anti-fashion. Y como suele pasar en la actualidad, cuando algunas de las prescriptoras de moda más influyentes llevan algo puesto, en este caso unas sandalias tipo flip flop es solo cuestión de tiempo que el mundo entero caiga a sus pies, y ese momento es el verano 2025. Desde la Riviera Francesa, pasando por las calles de Nueva York, la Costa Amalfitana o las calas de Mallorca, en todas ellas no se paran de ver looks fuera y dentro de las playas con el calzado del momento.

8 chanclas que elevan tu maleta de vacaciones

Se llevan con vestidos lenceros, con shorts de seda, con faldas globo en incluso con pantalones de lino. Lo importante no es como las combines, básicamente porque funcionan igual de bien con cualquier combinación, sino escoger un diseño con el que te sientas cómoda y derroches estilo sin esfuerzo, porque sí, este verano en esa corriente de minimalismo y comfort por encima de todo unas chanclas pueden ser tan sofisticadas como unas sandalias de taconazo y si no júzgalo tú misma con los diseños que hemos seleccionado a continuación.

Flip flop Boston, de Ecoalf (rebajadas a 27,93 euros)

Flip flop Boston. Ecoalf

Su diseño sobrio y sostenible las convierte en la elección ideal para las más eco-chic.

Chanclas punta cuadrada efecto serpiente, de Women’secret (rebajadas a 6,99 euros)

Chanclas punta cuadrada efecto serpiente. Women's Secret

Su silueta geométrica y su acabado en efecto piel elevan cualquier look vacacional, desde el pareo al pantalón fluido.

Chanclas con plataforma de mujer Getaway w, de Crocs (rebajadas a 39,92 euros)

Chanclas con plataforma de mujer Getaway w. Crocs

Las flip-flop con plataforma que toda fashionista está llevando con pantalones de pinzas. Cómodas, ligeras y con ese guiño ugly-chic que tanto gusta a las insiders.

Sandalia brillos, de FitFlop (75 euros)

Sandalia brillos. Fitflop

Comodidad ergonómica y efecto brillo: si buscas chanclas con look de invitada informal, estas son la respuesta.

Slim luxury aqua, de Havaianas (44,95 euros)

Slim luxury aqua. Havaianas

Con tiras metalizadas y pedrería, son perfectas para pasar del chiringuito a una cena en la costa sin pisar el hotel.

Maxi fashion III fem, de Ipanema (rebajadas a 18,19 euros)

Maxi fashion III fem. Ipanema

Un corazón metalizado para enamorarte de tus propios pies. Ideales si buscas un toque divertido, femenino y con aires dosmileros en tu look.

Chancletas, de H&M (rebajadas a 6,99 euros)

Chancletas. H&M

Chanclas minimalistas blancas: el básico elevado que combina con absolutamente todo. Las vas a querer llevar con lenceros, vaqueros wide leg y hasta con trajes relajados.

Chancletas con tachuelas, de H&M (rebajadas a 9,99 euros)

Chancletas con tachuelas. H&M

Una flip-flop con tachuelas es como un vestido negro con hombreras: un básico con actitud. Si adoras el estilo de las francesas en la Riviera, este modelo es para ti.

Lo que antes reservábamos para ir a la ducha o bajar al chiringuito ha encontrado su lugar en los estilismos más virales del verano. Y es que si algo nos ha enseñado la moda en los últimos años es que el lujo no siempre viene con tacones. Ahora, la elegancia también se pisa con chanclas.