Chenoa y el poder de un sencillo vestido negro lowcost

Parece que este otoño la temporada de celebraciones y especialmente de alfombras rojas está en pleno auge. Y es que a pesar del frío y la lluvia, la pandemia ha impedido celebrar este tipo de eventos, que ahora de cara al invierno parecen venir todos juntos. Es el caso de la última gala que tuvo lugar en París en la noche del sábado, que reunió a celebrities nacionales e internacionales con motivo del galardón Women empowerment award que otorgó la Global Gift Foundation a la cantante Chenoa.

La ex concursante de OT acudió luciendo un sencillo vestido negro largo de escote asimétrico y abertura en la falda, demostrando así dos cosas: que un vestido nunca pasa de moda, y que no hace falta gastarse mucho dinero para lucir perfecta, aunque tengas que competir con las mismísima Eva Longoria. Y es que la prenda en cuestión e de una firma sevillana, Cayma Closet, que ofrece vestidos perfectos para invitada y demás eventos por precios inferiores a 100 euros. Pero eso no es todo, y es que los zapatos que eligió Chenoa también eran de una firma española lowcost, en concreto el modelo “Figueres” de la firma Calzamou, unos stilettos negros con detalle joya en el empeine que se pueden encontrar en la web de la marca por tan solo 25 euros. Toda una demostración de que no hace falta gastarse mucho dinero para acudir a una alfombra roja.

Y aunque el vestido de Chenoa no está disponible en la tienda, hemos encontrado un modelo muy similar repleto de lentejuelas doradas (otra de las tendencias que pisa fuerte de cara a las próximas fiestas) y que es perfecto para llevar estas navidades.

Vestido Dolomite de lentejuelas, de Cayma Closet (89,95 euros)

Vestido Dolomite de lentejuelas, de Cayma Closet FOTO: Cayma Closet Vestido Dolomite de lentejuelas, de Cayma Closet

Zapatos Figueres, de Calzamou (25 euros)