Solo necesitas el pantalón de color de María Fernández-Rubíes para subir de nivel tu look

Quien piense que el otoño es solo para los tonos oscuros o tierra es que no se ha enterado de que van las tendencias de este año. No nos cansamos de decir que el color block y los colores vitaminas están muy presentes esta temporada. Y es que además son perfectos para conseguir animar cualquier look, a pesar del frío o los días de lluvia. Pero si todavía no estás convencida solo tienes que echar un vistazo a cualquiera de tus influencers favoritas para ver cómo seguramente en alguno de sus últimos post han incluido alguna prenda a todo color.

La última en hacerlo ha sido María Fernández-Rubíes, quien ha sorprendido a sus seguidores combinando prendas totalmente otoñales, como la ya famosa blazer de cuero o el jersey y de rayas con una que podríamos pensar que es más típica de otras estaciones del año, un pantalón vaquero en color verde intenso de la firma de otra influencer, Paula Ordovás, Mypeeptoeshop. Solo necesitas un botín negro para completar un conjunto perfecto y lleno de luz. ¿Quien dijo que el color solo era para el verano?

Jeans Brenda Verde, de Mypeeptoeshop (59 euros)